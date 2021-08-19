İstanbul'da 18 bin 700 servisçi arasından 1'i aşıya karşı çıktı

Aşı kartı olmayanların okullarda çalışmaması yönünde alınan kararın ardından İstanbul'daki servisçilerden yalnızca 1'inin aşıya karşı çıktığı belirtildi.

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı.

Eğitim hayatını önemli ölçüde etkileyen pandemide öğrencileri taşıyacak okul servislerinin durumu da merak edilenler arasında yer alıyor.

Ülkenin büyük bir bölümünün aşılandığı süreçte okul servisi şoförlerinin duruma yaklaşımı da olumlu oldu.

"AŞI KARTI OLMAYANLAR OKULLARDA ÇALIŞAMAYACAK"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, "Aşı kartı olmayanlar okullarda çalışamayacak. Zorunluluğu yok ama okullarda çalışmak için aşı olması gerekiyor insanların. Yarı yarıya kapasiteyle alakalı herhangi bir talimat gelmedi ama şöyle bir kural var, bir öğrenci okulun ilk günü ön koltukta oturuyorsa seneyi orada bitirecek yani bugün önde yarın arka koltuğa oturayım bu olmayacak.





"18 BİN 700 ÜYEDEN SADECE 1'İ OLUMSUZ TEPKİ VERDİ"

Aşı kartına olumsuz bir tepki gelmedi, 18 bin 700 üyemiz 1 üye olumsuz dönüş yaptı, 'Aşı olmuyorum, olmayı da düşünmüyorum' diye. Mutlaka her toplulukta, karşıtlar veya alternatif fikirde olanlar çıkabilir ama biz topluma hizmet veriyoruz konan kurallara uymamız gerekiyor." diye konuştu.

"EN KISA MESAFE 271 LİRADAN 312 LİRAYA ÇIKTI"

Hamza Öztürk "Okul servisi en hazır sektörlerden bir tanesi, sebebi de okullar bugün açıldı yarın açıldı, kademeli dendi. Sürekli hazır olmak durumundaydık. Araçlarımızın muayenesi yapıldı, dezenfekte işini bile hallettik. 20 aydır boşta olmamızın telafisi mümkün değil, bu veliye yansıtılamaz.

İBB'nin de toplantıda aldığı karar yüzde 15 zam oldu. En kısa mesafe 271 liradan 312 liraya çıktı. 1-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira. En uzun mesafe 23-25 kilometre arası 748 lira. Fiyatlarımız korkulacak rakamlar değil tam tersi servisçi mağdur. Burada çünkü okula giriş saatleri en erken 8 ve 9 olarak belirlenmiş okul servisi iki iş yapamıyor artık." ifadesini kullandı.