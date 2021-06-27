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    İstanbul'da 8 milyon 601 bin 541 kişi aşılandı

    Ali Yerlikaya, kentte dün itibarıyla toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldığını bildirdi.
    • AA
    • 27.06.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 16:13
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    İstanbul'da 8 milyon 601 bin 541 kişi aşılandı

    Koronavirüse karşı mücadelede aşı seferberliği Türkiye'de hızla devam ediyor.

    Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından salgına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

    İSTANBUL'UN YARISI AŞILANDI

    İstanbul'da aşı seferberliğinin devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6 milyon 179 bin 072, 2. doz: 2 milyon 422 bin 469 toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11 milyon 651 bin 325. Yüzde 53'e ulaştık." bilgisini verdi.

    Yerlikaya, "Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için haydi aşıya." çağrısında bulundu.

    İstanbul da 8 milyon 601 bin 541 kişi aşılandı #1

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