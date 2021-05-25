İstanbul’da bir kadının 8 saatlik operasyonla beynindeki tümör alındı

Beyin tümörüne bağlı kişilik değişikliği yaşayan ve en son selfie çekerken bazı gariplikler olduğunu anlayan kadının, beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

Daha çok psikolojik sebeplerle açıklanan duygu ve davranış değişikliklerine, kimi zaman hiç beklenmedik fiziksel etkiler de neden olabilir.

Son dönemde yaşadığı duygu ve davranış değişikliklerinin ardından geçirdiği nöbet sonrası hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki 2 çocuk annesi Ajda Şengönüller Gürkanlar’ın yaşadığı duygu ve davranış değişikliklerine, beynindeki tümörün neden olduğu ortaya çıktı.

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TABURCU EDİLDİ

Kafa tabanında, göz sinirleri ile hipofiz bezi yanına yerleşen tümör, Doç. Dr. Doğa Gürkanlar başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik operasyonla çıkarıldı.

Operasyona bağlı görme kaybı ve koma riski yüksek olan Ajda Şengönüller Gürkanlar, hiçbir fonksiyon kaybına maruz kalmaksızın sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Beynin vücuttaki yaşamsal fonksiyonların yanı sıra kişinin duyularını, duygularını ve hafızasını da yönettiğini hatırlatan Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, “Beyinde oluşan tümörler, beyine bası yapmaları nedeniyle, bulundukları yere göre fiziksel anormalliklere neden olabilecekleri gibi duygu ve davranış değişikliklerine de neden olabilirler.” dedi.

“HİÇ OLMADIĞIM KADAR HAREKETLİ VE POZİTİFTİM”

8 saatlik bir operasyonla beynindeki tümörden kurtulan Ajda Şengönüller Gürkanlar ise yakın zamana kadar normal hayatına devam ederken son dönemde duygu halinde ve davranışlarında büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

Ajda Şengönüller Gürkanlar, “Kokuları tam olarak alamadığımı fark ettim. Kalbim çok hızlı atmaya, hayatım çok hareketli olmaya başlamıştı. Evde zaman geçirmekten hoşlanan biriyken, dışarıda olmayı tercih eder hale geldim. Hiç olmadığım kadar hareketli ve pozitiftim.” dedi.

“ÇÖKÜNTÜ VE MUTSUZLUK YAŞAR GİBİYDİM”

Normalde duygusal bir mizaca sahip olduğunu söyleyen Gürkanlar, enerjik hissettiği günlerin ardından, duygu yoğunluğunda yakınları tarafından fark edilir ölçüde artış olduğunu belirtti.

“Çöküntü ve mutsuzluk yaşar gibiydim. Her şeye çok çabuk kırılır hale geldim. İlerleyen yaşla gelen olgunluğa yordum. Daha sonra baş ağrılarım başladı.” diyen Gürkanlar, yaşadığı değişimi uyku ve yemek düzeninin olmayışına bağladığını, hastaneye gidince kadar beyninde tümör olduğundan habersiz bir şekilde bu şekilde yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

“SELFİE ÇEKERKEN KAMERA KARŞIYI GÖSTERİYORDU”

Ajda Şengönüller Gürkanlar hastaneye geliş sürecini de anlatarak, “Bir hafta sonu çocuklarla dışarıya çıktık. Yol kenarında durduk. Arabada çocuklara hadi selfie çekelim dedim. O anda hiç sevmediğim şeyleri yapmaya başladığımı fark ettim. Selfi çekerken kamera karşıyı gösteriyordu. Ancak arabanın ön camını çektiğimi fark ettiğim anda donup kaldım. Daha sonra arabayla yola devam ettik. Arabayı ben kullanıyordum. Yolda polis kontrolü vardı. Kızım polisle konuşurken, istemsiz olarak 2 kez gaz pedalına bastım. Oğlum arabayı el frenini çekerek durdurabildi. Çocuklarım o anda donmuş gibi hareketsiz kaldığımı söylediler. Ben de kendimde halsizlik hissedince direksiyona kızım geçti. Hemen hastaneye gittik. Orada büyük bir nöbet geçirdim.” şeklinde konuştu.

MİKROCERRAHİ YÖNTEMLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ajda Şengönüller Gürkanlar’a, gerçekleştirilen tetkikler sonucu beyin tümörü teşhisi kondu.

Sonrasında ise ameliyat kararı alındı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar başkanlığındaki ekip tarafından mikrocerrahi yöntemle ameliyat edilen hasta, 2 günlük yoğun bakım ve 1 haftalık yataklı servis izleminin ardından sağlıkla taburu edildi.

Hastanın kafa tabanında, konum itibarıyla riskli bir bölgede yer alan tümörün başarı ile çıkarıldığını söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, “Göz sinirleri ve hipofiz bezi yanına yerleşmiş tümörün çıkarılması sırasında yapılacak en ufak bir hata, hastada görme kaybına ve hormon bozukluklarına neden olabilirdi. Sahip olduğumuz deneyim ve hastanemizin teknolojik imkanları sayesinde hastamızı sağlıkla taburcu ettik.” ifadelerini kullandı.