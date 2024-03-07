İstanbul'da çocuklarıyla birlikte polikistik böbrek hastalığı ile mücadele ediyor... Üç çocuğuyla yıllardır polikistik böbrek hastalığı ile mücadele ederken, Muhammed Tekin ve çocukları tedavi olabilmek için yardım bekliyor.

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DHA

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 38 yaşındaki yaşındaki Muhammed Tekin ve üç çocuğu yıllardır polikistik böbrek hastalığı ile mücadele ediyor.

Tekin'in tek hastalığı ise bu değil...

Bu hastalığın yanı sıra beyninde kist olan ve kalp hastalığı, Akdeniz ateşi hastalığı ve yüksek tansiyonla mücadele eden Tekin "38 yaşındayım, yıllardır bu hastalıklarla savaşıyorum. Hastalıklarım genetik olduğu için 3 çocuğumda da polikistik böbrek hastalığı var. Polikistik böbrek hastalığı ile tansiyon, Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı (FMF), kalp hastalığı, astım, alerji hastalıkları ve beynimde de kist var. Bu hastalıkların etkisi olan ağrılardan dolayı çalışamıyorum. Genetik bir hastalık. Çocuklarım da 11, 13, 14 yaşındalar.

Üçü de öğrenci, okula gidiyorlar ama bu hastalık bir hayli etkiliyor onları. Hastalık vücutta ağrı olsun halsizlik olsun kendini gösteriyor. Bu hastalıkta böbreklerde kistler var, bu kistler büyüdüğü zaman böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Benim hastalığım üçüncü aşamaya yakın, bundan dolayı çalışamıyorum. Çalışamadığım için de tedavi de olamıyorum. Çocuklarım da aynı şekilde tedavi olamıyor" dedi.

"Takibe görütürüyorum ama..."

Tekin, "Tedavi yapılmazsa böbrek nakline kadar gidecek bu durum. Bunların dışında da beynimde kist var. Doktorlar kist ile ilgili risk olduğundan herhangi bir operasyon yapamıyorlar şu an. Bunun dışında kalp hastasıyım aynı zamanda. Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirdim. Anjiyo yapıldı, damarlarımın yüzde ellisi, altmışında daralma varmış. Şu anda da ağrı var.

Bir ay sonra kontrole gelin demişlerdi ama randevu bulamadığım için gidemedim. Yüksek tansiyon hastalığım da var. Onunla ilgili de ilaç kullanıyorum. Akdeniz Ateşi hastalığım da var. Zaman zaman atakları oluyor. Bu hastalık çocuklarımda da var. Çocuklarımda da böbrek hastalığı, yüksek tansiyon, Ailevi Akdeniz Ateşi ve kalp hastalıkları var. Takibe götürüp getiriyorum ama uygulanan herhangi bir tedavi yok" diye konuştu.

"Tedavi olmak yaşamak istiyoruz"

Tekin, "Bu hastalıklarımdan dolayı çalışamıyorum. Çok zor şartlarda geçiniyoruz. Çalışamadığım için hastaneye beş kişi git gel yapmak, maddi manevi beni zorluyor. Tedavimizi de göremiyoruz. Bu yüzden kendim ve çocuklarım için yardım istiyorum. Çünkü eğer tedavi olamazsak böbreklerimizi kaybedeceğiz.

Böbrek nakli de zor bulunan bir şey. Bizim gibi hasta olan binlerce kardeşimiz var. Aile olarak hasta olmak büyük sıkıntı. Ben ve 3 çocuğum da tedavi olmak istiyoruz. Bu hayatı yaşamak güzel, sağlık sorunları olmasa yaşamak güzel. Tedavi olup, yaşamak istiyoruz" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)