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    İstanbul'da hastanelere aşı dağıtımı gerçekleşti

    Ankara'dan yola çıkarak tüm Türkiye'ye dağıtılacak olan koronavirüs aşıları, gece saatlerinde İstanbul'daki İlçe Sağlık Müdürlükleri'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 09:16
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    İstanbul'da hastanelere aşı dağıtımı gerçekleşti

    Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile taşınıyor.

    Özel araçlarla taşınan aşılar, İstanbul'daki hastanelere de dağıtıldı.

    Araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü.

    İLAÇ DEPOSUNDA BEKLETİLDİ

    Araç çıkışları havadan da görüntülendi. Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi.

    İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARINA YERLEŞTİRİLDİ

    Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü.

    AŞILAMA BUGÜN BAŞLAYACAK

    Aşılar buradan da hastanelere dağıtılrken, İstanbul'daki hastanelerde aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.

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