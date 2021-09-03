İstanbul'da ilçe ilçe şırınga sayısına göre aşılama oranları

Aşı olanların sayısının ilçe ilçe açıklandığı İstanbul'da en çok aşılama oranı yüzde 85'le Kadıköy'de görülürken, yüzde 61'le en az aşılama da Sultanbeyli'de yapıldı.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan tedbirlerin yanında aşılamanın hızla ilerlemesi de büyük önem taşıyor.

Türkiye'de de 12 yaşa kadar yapılabilen koronavirüs aşısını milyonlarca insan yaptırdı.

Hala devam eden aşılama çalışmalarıyla birlikte Ağustos ayının sonunda ülkede yapılan toplam aşısı 93 milyonu geçerken, 1'inci doz yaptıranların sayısı 47 milyon 821 bin 527 olarak kayda geçti.

İSTANBUL'DA İLÇELERİN AŞI YAPTIRMA ORANI

Megakent'te de aşı yaptıranların sayısı bir hayli yükseldi.

Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda artan şırınga hesabına göre aşı sayısı İstanbul için ilçe ilçe açıklandı.

EN ÇOK KADIKÖY'DE, EN AZ SULTANBEYLİ'DE

İstanbul'da en çok aşı yaptırılan ilçe yüzde 85 ile Kadıköy olurken, en az aşı yapılan ilçe de yüzde 61'le Sultanbeyli olarak belirlendi.

İLÇE İLÇE AŞILAMA MİKTARI

Kentteki 39 ilçede yapılan aşı oranı ise aşağıdaki gibi:

1- Kadıköy yüzde 85,

2- Beşiktaş yüzde 84

3- Bakırköy yüzde 82

4- Adalar yüzde 80

5- Çatalca yüzde 78

6- Maltepe yüzde 78

7- Sarıyer yüzde 78

8- Şişli yüzde 78

9- Kartal yüzde 76

10- Şile yüzde 76

11- Ataşehir yüzde 75

12- Silivri yüzde 75

13- Üsküdar yüzde 75

14- Beykoz yüzde 75

15- Büyükçekmece yüzde 74

16- Beylikdüzü yüzde 74

17- Eyüpsultan yüzde 73

18- Bayrampaşa yüzde 73

19- Tuzla yüzde 73

20- Kağıthane yüzde 73

21- Çekmeköy yüzde 72

22- Avcılar yüzde 71

23- Küçükçekmece yüzde 71

24- Ümraniye yüzde 71

25- Pendik yüzde 71

26- Bahçelievler yüzde 70

27- Beyoğlu yüzde 70

28- Güngören yüzde 70

29- Gaziosmanpaşa yüzde 68

30- Sancaktepe yüzde 68

31- Zeytinburnu yüzde 67

32- Fatih yüzde 67

33- Esenyurt yüzde 66

34- Başakşehir yüzde 64

35- Esenler yüzde 64

36- Bağcılar yüzde 64

37- Arnavutköy yüzde 62

38- Sultangazi yüzde 62

39- Sultanbeyli yüzde 61