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- İstanbul'da ilçe ilçe şırınga sayısına göre aşılama oranları
İstanbul'da ilçe ilçe şırınga sayısına göre aşılama oranları
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 14:42
Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan tedbirlerin yanında aşılamanın hızla ilerlemesi de büyük önem taşıyor.
Türkiye'de de 12 yaşa kadar yapılabilen koronavirüs aşısını milyonlarca insan yaptırdı.
Hala devam eden aşılama çalışmalarıyla birlikte Ağustos ayının sonunda ülkede yapılan toplam aşısı 93 milyonu geçerken, 1'inci doz yaptıranların sayısı 47 milyon 821 bin 527 olarak kayda geçti.
İSTANBUL'DA İLÇELERİN AŞI YAPTIRMA ORANI
Megakent'te de aşı yaptıranların sayısı bir hayli yükseldi.
Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda artan şırınga hesabına göre aşı sayısı İstanbul için ilçe ilçe açıklandı.
EN ÇOK KADIKÖY'DE, EN AZ SULTANBEYLİ'DE
İstanbul'da en çok aşı yaptırılan ilçe yüzde 85 ile Kadıköy olurken, en az aşı yapılan ilçe de yüzde 61'le Sultanbeyli olarak belirlendi.
İLÇE İLÇE AŞILAMA MİKTARI
Kentteki 39 ilçede yapılan aşı oranı ise aşağıdaki gibi:
1- Kadıköy yüzde 85,
2- Beşiktaş yüzde 84
3- Bakırköy yüzde 82
4- Adalar yüzde 80
5- Çatalca yüzde 78
6- Maltepe yüzde 78
7- Sarıyer yüzde 78
8- Şişli yüzde 78
9- Kartal yüzde 76
10- Şile yüzde 76
11- Ataşehir yüzde 75
12- Silivri yüzde 75
13- Üsküdar yüzde 75
14- Beykoz yüzde 75
15- Büyükçekmece yüzde 74
16- Beylikdüzü yüzde 74
17- Eyüpsultan yüzde 73
18- Bayrampaşa yüzde 73
19- Tuzla yüzde 73
20- Kağıthane yüzde 73
21- Çekmeköy yüzde 72
22- Avcılar yüzde 71
23- Küçükçekmece yüzde 71
24- Ümraniye yüzde 71
25- Pendik yüzde 71
26- Bahçelievler yüzde 70
27- Beyoğlu yüzde 70
28- Güngören yüzde 70
29- Gaziosmanpaşa yüzde 68
30- Sancaktepe yüzde 68
31- Zeytinburnu yüzde 67
32- Fatih yüzde 67
33- Esenyurt yüzde 66
34- Başakşehir yüzde 64
35- Esenler yüzde 64
36- Bağcılar yüzde 64
37- Arnavutköy yüzde 62
38- Sultangazi yüzde 62
39- Sultanbeyli yüzde 61