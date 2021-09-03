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    İstanbul'da ilçe ilçe şırınga sayısına göre aşılama oranları

    İstanbul'da ilçe ilçe şırınga sayısına göre aşılama oranları

    Aşı olanların sayısının ilçe ilçe açıklandığı İstanbul'da en çok aşılama oranı yüzde 85'le Kadıköy'de görülürken, yüzde 61'le en az aşılama da Sultanbeyli'de yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 14:42
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    Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan tedbirlerin yanında aşılamanın hızla ilerlemesi de büyük önem taşıyor.

    Türkiye'de de 12 yaşa kadar yapılabilen koronavirüs aşısını milyonlarca insan yaptırdı.

    Hala devam eden aşılama çalışmalarıyla birlikte Ağustos ayının sonunda ülkede yapılan toplam aşısı 93 milyonu geçerken, 1'inci doz yaptıranların sayısı 47 milyon 821 bin 527 olarak kayda geçti.

    İSTANBUL'DA İLÇELERİN AŞI YAPTIRMA ORANI

    Megakent'te de aşı yaptıranların sayısı bir hayli yükseldi.

    Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda artan şırınga hesabına göre aşı sayısı İstanbul için ilçe ilçe açıklandı.

    İstanbul da ilçe ilçe şırınga sayısına göre aşılama oranları #1

    EN ÇOK KADIKÖY'DE, EN AZ SULTANBEYLİ'DE

    İstanbul'da en çok aşı yaptırılan ilçe yüzde 85 ile Kadıköy olurken, en az aşı yapılan ilçe de yüzde 61'le Sultanbeyli olarak belirlendi.

    İstanbul da ilçe ilçe şırınga sayısına göre aşılama oranları #2

    İLÇE İLÇE AŞILAMA MİKTARI

    Kentteki 39 ilçede yapılan aşı oranı ise aşağıdaki gibi:

    1- Kadıköy yüzde 85,

    2- Beşiktaş yüzde 84

    3- Bakırköy yüzde 82

    4- Adalar yüzde 80

    5- Çatalca yüzde 78

    6- Maltepe yüzde 78

    7- Sarıyer yüzde 78

    8- Şişli yüzde 78

    9- Kartal yüzde 76

    10- Şile yüzde 76

    11- Ataşehir yüzde 75

    12- Silivri yüzde 75

    13- Üsküdar yüzde 75

    14- Beykoz yüzde 75

    15- Büyükçekmece yüzde 74

    16- Beylikdüzü yüzde 74

    17- Eyüpsultan yüzde 73

    18- Bayrampaşa yüzde 73

    19- Tuzla yüzde 73

    20- Kağıthane yüzde 73

    21- Çekmeköy yüzde 72

    22- Avcılar yüzde 71

    23- Küçükçekmece yüzde 71

    24- Ümraniye yüzde 71

    25- Pendik yüzde 71

    26- Bahçelievler yüzde 70

    27- Beyoğlu yüzde 70

    28- Güngören yüzde 70

    29- Gaziosmanpaşa yüzde 68

    30- Sancaktepe yüzde 68

    31- Zeytinburnu yüzde 67

    32- Fatih yüzde 67

    33- Esenyurt yüzde 66

    34- Başakşehir yüzde 64

    35- Esenler yüzde 64

    36- Bağcılar yüzde 64

    37- Arnavutköy yüzde 62

    38- Sultangazi yüzde 62

    39- Sultanbeyli yüzde 61

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