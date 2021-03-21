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    İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

    Alınan tedbirlerin ardından geçilen kontrollü normalleşme sürecinde İstanbul'daki vaka yoğunlukları HES uygulamasıyla ilçe ilçe göründü.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 17:29
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    İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

    Koronavirüs pandemsinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken, alınan tedbirler de esnetildi.

    Risk haritasına göre çok yüksek risk taşıyan İstanbul'da da vaka sayılarında artış tespit edildi.

    Koronavirüs vaka yoğunluğunun tespit edilebilmesi için vatandaşların kullandığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında hangi ilçelerin hangi renk olduğu yer alıyor.

    ŞİLE VE SARIYER'DE VAKA SAYILARI DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR

    İstanbul'daki ilçelerin de tek tek yer aldığı HES uygulamasında Esenyurt, Şişli gibi ilçelerde yoğunluk görülürken, Şile, Sarıyer gibi bölgelerde vaka sayılarının daha az olduğu yer aldı.

    İLÇELERİN VAKA ORANINA GÖRE HES'TEKİ RENGİ

    HES uygulamasında ilçelerin vaka yoğunluklarına göre renkleri şu şekilde:

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #1

    ADALAR

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #2

    ARNAVUTKÖY

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #3

    ATAŞEHİR

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #4

    AVCILAR

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #5

    BAĞCILAR

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #6

    BAHÇELİEVLER

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #7

    BAKIRKÖY

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #8

    BAŞAKŞEHİR

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #9

    BAYRAMPAŞA

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #10

    BEŞİKTAŞ

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #11

    BEYKOZ

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #12

    BEYLİKDÜZÜ

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #13

    BEYOĞLU

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #14

    BÜYÜKÇEKMECE

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #15

    ÇATALCA

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #16

    ÇEKMEKÖY

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #17

    ESENLER

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #18

    ESENYURT

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #19

    EYÜPSULTAN

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #20

    FATİH

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #21

    GAZİOSMANPAŞA

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #22

    GÜNGÖREN

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #23

    KADIKÖY

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #24

    KAĞITHANE

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #25

    KARTAL

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #26

    KÜÇÜKÇEKMECE

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #27

    MALTEPE

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #28

    PENDİK

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #29

    SANCAKTEPE

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #30

    SARIYER

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #31

    SİLİVRİ

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #32

    SULTANBEYLİ

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #33

    SULTANGAZİ

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #34

    ŞİLE

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #35

    ŞİŞLİ

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #36

    TUZLA

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #37

    ÜMRANİYE

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #38

    ÜSKÜDAR

    İstanbul da ilçelere göre vaka yoğunluğu #39

    ZEYTİNBURNU

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