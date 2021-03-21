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- İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu
İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu
- Haber Merkezi
- 21.03.2021 - 17:29
Koronavirüs pandemsinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken, alınan tedbirler de esnetildi.
Risk haritasına göre çok yüksek risk taşıyan İstanbul'da da vaka sayılarında artış tespit edildi.
Koronavirüs vaka yoğunluğunun tespit edilebilmesi için vatandaşların kullandığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında hangi ilçelerin hangi renk olduğu yer alıyor.
ŞİLE VE SARIYER'DE VAKA SAYILARI DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR
İstanbul'daki ilçelerin de tek tek yer aldığı HES uygulamasında Esenyurt, Şişli gibi ilçelerde yoğunluk görülürken, Şile, Sarıyer gibi bölgelerde vaka sayılarının daha az olduğu yer aldı.
İLÇELERİN VAKA ORANINA GÖRE HES'TEKİ RENGİ
HES uygulamasında ilçelerin vaka yoğunluklarına göre renkleri şu şekilde:
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU