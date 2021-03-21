İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

Alınan tedbirlerin ardından geçilen kontrollü normalleşme sürecinde İstanbul'daki vaka yoğunlukları HES uygulamasıyla ilçe ilçe göründü.

Koronavirüs pandemsinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken, alınan tedbirler de esnetildi.

Risk haritasına göre çok yüksek risk taşıyan İstanbul'da da vaka sayılarında artış tespit edildi.

Koronavirüs vaka yoğunluğunun tespit edilebilmesi için vatandaşların kullandığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında hangi ilçelerin hangi renk olduğu yer alıyor.

ŞİLE VE SARIYER'DE VAKA SAYILARI DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR

İstanbul'daki ilçelerin de tek tek yer aldığı HES uygulamasında Esenyurt, Şişli gibi ilçelerde yoğunluk görülürken, Şile, Sarıyer gibi bölgelerde vaka sayılarının daha az olduğu yer aldı.

İLÇELERİN VAKA ORANINA GÖRE HES'TEKİ RENGİ

HES uygulamasında ilçelerin vaka yoğunluklarına göre renkleri şu şekilde:

ADALAR

ARNAVUTKÖY

ATAŞEHİR

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

ESENLER

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA





GÜNGÖREN





KADIKÖY





KAĞITHANE





KARTAL





KÜÇÜKÇEKMECE





MALTEPE





PENDİK





SANCAKTEPE





SARIYER





SİLİVRİ





SULTANBEYLİ





SULTANGAZİ





ŞİLE





ŞİŞLİ





TUZLA





ÜMRANİYE





ÜSKÜDAR





ZEYTİNBURNU