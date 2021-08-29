Kolunu torna makinesine kaptırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde hasar oluşan ve 5 yıldır güneş altında kalamayan 23 yaşındaki Talip, tedavi için yardım bekliyor.

2016 yılında İstanbul'da iş kazası geçiren 23 yaşındaki Talip Çirçi, elini torna makinesine kaptırarak makine gücü ile havada savruldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Talip, 5 ay komada kaldı ve 1 yılı aşkın süre tedavi gördü.

KOLLARINI KULLANAMIYOR

Beynine ve bel bölgesine şant takılan Talip, kaza sonrası kollarını da kullanamaz hale geldi.

İstanbul'da iş kazası geçiren genç, yıllardır güneşe hasret ViDEO

5 YILDIR GÜNEŞE HASRET

Kaza sonrası Sivas'ta yaşamaya başlayan ve zamanla rahatsızlığı artan genç, 5 yıldır güneşli havada dışarı çıkamıyor. Çirci’nin dışarı çıktığı anda burnundan sıvı gelmeye başlıyor. Kollarını kullanamadığı için burnunu temizleyemeyen Çirçi, etraftaki insanların bakışlarında da rahatsız oluyor.

"TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM"

Yıllardır dışarı çıkamadığını söyleyen Talip, “Tedavi olmak istiyorum. Akşam 7-8 gibi yarım saat dışarı çıkıyorum. Geri içeri giriyorum. Günüm böyle geçiyor. Gündüzleri hiç dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıktığım zaman burnumdan sıvı geliyor. Ellerim tutmadığı için burnumu temizleyemiyorum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor. Ben de utandığımdan hiç dışarı çıkmıyorum. Şantın takıldığı ilk zamanlar böyle bir sıkıntım yoktu. Doktorum 6 ayda bir muayeneye geleceksin demişti ben 7 sene oldu gidemedim. Bol bol güneş altında gezmek istiyorum." dedi.