İstanbul'da karnında 9.5 santimlik şişlik tespit edilen adam doktorları şaşırttı

Daha öncesinde bypass olan ve kalbine pil takılan yaşlı adamın rutin muayenesinde karın içinde 9.5 santimetrelik bir aort anevrizması tespit edildi.

İstanbul’da yaşayan 73 yaşındaki Sefer Altan’ın, 3 yıl önce kalbine stent takıldı. Ardından kalp pili ameliyatı olan yaşlı adam son zamanlarda nefes darlığı ve uykusuzluk yaşamaya başladı.

Rutin kontrol için hastaneye gelen Sefer Altan’ın karın içerisinde 9.5 santimetrelik bir aort anevrizması tespit edildi. Doktorları bile şaşkına çeviren bu durum karşısında Altan, riskli bir operasyona alındı.

"'KUCAĞINDA BOMBA TAŞIYORSUN' DEDİLER"

Her iki kasık bölgesinden damarların bulunup özel bir malzeme ile anevrizmanın kapatılması sonucu sağlığına kavuşan Sefer Altan, “Hoca, ‘kucağında tehlikeli bir bomba taşıyorsun’ dedi. ” diye konuştu.

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“5.5 SANTİME ULAŞTIĞINDA YIRTILMA RİSKİ ARTAR”

Operasyonun risklerine ve ciddiyetine dikkat çeken Doktor Mustafa Bilgi Erdoğan, “Karın içindeki aort damarının çapı ortalama 2.5 santimetre. Özellikle 5.5 santimi bulduğunda yırtılma riski artar. Sefer Bey’de 9.5 santimetrelik oldukça büyük bir anevrizma ile karşılaştık. Anevrizmanın başlangıcı böbrek damarına çok yakındı, çok nadir rastladığımız bir durumdu” ifadelerini kullandı.

“YÜRÜYÜŞ YAPARKEN ÇABUK YORULUYORDUM"

Operasyon öncesi nefes alamadığını ve çabuk yorulduğunu anlatan Sefer Altan, “Yürüyüş esnasında çok çabuk yoruluyordum. Genel bir kontrol için hastaneye geldiğimde durum fark edildi. Hoca ‘kucağında tehlikeli bir bomba taşıyorsun’ dedi. ‘Operasyon yapacağız’ dediler ve kurtuldum. Daha önce bypass ameliyatı oldum. Sonra kalp yetmezliğinden pil taktılar. Ben her zaman Türk hekimlerine güvendim” dedi.

“RUTİN MUAYENEDE ORTAYA ÇIKTI”

Altan’ın kızı Emine Alpdağ ise babasının nefes almakta ve merdiven çıkmakta zorlandığını anlatarak, “Babam nefes alırken kısık kısık nefes alıyor, merdiven çıkarken çabuk yoruluyordu. Yorulduğu halde hızlı gitse de nefes alışverişi onu zorluyordu. Biz bu olanları normal bir kalp hastalığına bağlıyorduk. Bir şey olmaz diye düşünüyorduk. Rutin muayene için geldiğimizde ultrasonda aort damar şişkinliği belirlendi. Hocanın ilk lafı ‘kucağınızda bir bomba taşıyorsunuz’ oldu. Biz çok tedirgin olduk ve korktuk. Çünkü çok riskli bir ameliyattı. Eve gitsen de, ameliyat olsan da riskli dediler. Tedavi riskini göze aldık. İyi ki de almışız, babam şu an çok iyi” ifadelerini kullandı.

“ZAYIF HASTALAR DIŞARIDAN BİLE FARK EDEBİLİR”

Her iki kasık bölgesinden damarları bulduklarını özel bir teknikle bu anevrizmayı içten kapattıklarını anlatan Dr. Erdoğan, risk faktörlerine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

“Sigaranın mutlaka bırakılmasını öneriyorum. Uzun süre sigara içen kişilerin de mutlaka aralıklı kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Diyabet hastaları ise ailelerinde kalple ilgili ani ölüm tablosu varsa mutlaka aralıklı kontrollerini yaptırmalılar. Hastamız çok kilolu olduğundan kendisi farkına varamamış. Ama zayıf hastaların ellerini karınlarına koyduklarında orada atar bir kitle fark ederler. Biz çoğu hastayı bu şekilde muayene esnasında tespit edebiliyoruz. Bazı çok zayıf hastalarda dışarıdan bile o kitlenin attığı görülebilir. O nedenle kişi bu konuda farkındalığını geliştirmeli, bu tür durumları ciddiye almalıdır.”