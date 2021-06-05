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    İstanbul'da kuşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildi

    Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 36 kuştan 8 karga ve bir saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandığı öğrenildi.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 14:39
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    İstanbul'da kuşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildi

    İstanbul’da Covid-19 ve deniz salyasından sonra bir de “Batı Nil Virüsü” ortaya çıktı.

    Sivrisineklerden insanlara bulaşan Batı Nil Virüsü, ateş, eklem ve kas ağrısı gibi belirtiler gösteriyor.

    İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından yaklaşık bir senedir ölü kuşlar üzerinde yürütülen çalışmada 24 karga ve 12 saksağanı inceledi.

    "8 KARGADA VİRÜS TESPİT EDİLDİ"

    İncelenen 36 kuştan 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

    Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz "Kuşları sineklerin emmesiyle sineklere bulaşıyor. Sineklerde çoğalıyor o şekilde bir bulaşması var. Biz de dedik kuşlar anlamlı bir rezervuar. Geçen sene kuş ölümleri bildirildi. Özellikle karga ölümleri. Karga ölümleri üzerine gittik. Biz kargalardan örnekler topladık. 8 kargada Batı Nil Virüs'ünü saptadık şu anda." dedi.

    İstanbul da kuşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildi #1

    "ÖLÜ KUŞLARA DOKUNUP, ELLERİNİ AĞIZLARINA GÖTÜRMESİNLER"

    Yılmaz, "Halkımız 'Kuşlardan direkt bana virüs bulaşıyor' gibi algılamasın. Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşıyor" diye konuştu.

    İstanbul da kuşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildi #2

    "KARGA, SIĞIRCIK VE SAKSAĞANLARDA GÖRÜLÜYOR"

    Yılmaz, "Kuştan kuşa sivrisinek bulaştırıyor. Biz aslında bu virüsün kökeninin göçmen kuşlar olduğunu düşünüyoruz. Bizim kuşlarımız göçmen kuşlarla temas ettikten sonra özellikle sivrisinekler onları emdikten sonra bulaştırıyor. Direkt temasla bir bulaş söz konusu değil. Karga sığırcık ve saksağanlarda bunlar çok görülüyor." ifadelerini kullandı.


    İstanbul da kuşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildi #3

    İstanbul da kuşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildi #4

    İstanbul da kuşlarda Batı Nil Virüsü tespit edildi #5


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