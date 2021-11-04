İstanbul'da mRNA aşısı hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı

Salgına karşı iki doz BioNTech aşısı olan öncelikli gruplar, üçüncü doz için hastanelere gelmeye başladı.

İstanbul'da ikinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay geçmiş 60 yaş üstü vatandaşlar, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabilecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Türkiye'nin dünyada aşıya ulaşımda en şanslı ülkelerden biri olduğunu ve çok ciddi aşı temin ettiğini söyledi.

"AŞISIZ GRUPLAR İÇİNDEN HER GÜN CİDDİ CAN KAYBIMIZ OLUYOR"

Prof. Dr. Yiyit, ölüm sayılarının da düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü aşısız ve aşı takvimini tamamlamamış grubun içinden her gün ciddi bir kaybımız çıkıyor. O yüzden aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış grubumuzu ne kadar hızlı düşürebilirsek o kadar avantajlı hale geleceğiz." dedi.

"ANTİKORLARI YÜKSELTME ZAMANI GELDİ"

Aşıların belli bir süre koruduğunu, aşı olanlarda bir süre sonra antikor seviyesi düştüğü için yapılan aşının avantajının da kaybolmaya başladığını anlatan Yiyit, şöyle devam etti:

"Bu kadar kazanımı kaybetmeme adına artık antikorları düşenlerin antikorlarını tekrar yükseltme zamanı. Bunu SinoVac için yapmıştık, hatırlatma dozuyla tekrar antikorlarını yükselttik. mRNA aşısı olanların da belli bir zamandan sonra antikorlarının düşebileceğini hep öngörmüştük ama ne zaman olacağına dair bir fikrimiz yoktu. Bizden önce aşılamaya başlayan ülkeler bizden önce bunu yaşadı. Allah'tan biz o tecrübeyi alabildik. Daha şanslıyız çünkü dünyada birçok ülke antikorların düştüğünü biraz geç fark etti. 9'uncu, 10'uncu, 11'inci ay gibi hatırlatma dozlarını biraz geç yapmak zorunda kaldılar. O geçiş süreci onları biraz yordu. Biz böyle bir travma yaşamamak adına önden gitmeyi seven bir ülkeyiz. mRNA aşılarında 6 aydan sonra antikorların düştüğünü gördük ve Bilim Kurulu'nda tartışıp, mRNA aşılarını olan vatandaşlarımızın, aşısından 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozunu yapması kararı aldık."





"VATANDAŞLAR VAKİY KAYBETMEMELİ"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, mRNA aşılarında önceliklerinin yaşlı gruplar olacağını, bunun dışında sağlıkçılar gibi risk grubunda olanlar ve tanımlanmış ek hastalığı olup Kovid'i ağır geçirebilecek kişilerin 3. dozlarının sisteme planlı bir şekilde tanımlanacağını dile getirdi.

Hedeflerinin, aşılanmanın getirdiği kazanımları kaybetmemek olduğunu vurgulayan Yiyit, "3. dozları vakti geldiğinde iyi bir şekilde uygulayabilirsek Kovid'in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz, hatta yok edeceğiz gibi duruyor. Bu trend bozulmazsa onu mevsimsel bir hastalığa doğru itebilecek gibi gözüküyoruz. Ama bir an evvel vatandaşlarımızın aşılanmasını ve 3. dozu gelenlerin de mutlaka aşılanmasını istiyoruz. Hastalığı geçirenler belli bir süre sonra hastalığın getirdiği antikorun düşmesi nedeniyle nasıl tekrar Kovid olabiliyorsa, aşı da hastalığın bir kopyası. Belli bir süre sonra bu aşıların koruyuculuğu da bitiyor. Ama dünyadan gelen çalışmalar şunu gösteriyor; hatırlatma dozları antikorları çok güzel yükseltiyor ve uzun süre de yukarıda tutuyor." diye konuştu.

"BU DALGADA AŞISIZ YÜRÜMEK CESARET İŞİ"

Yiyit, delta varyantının hızlı yayıldığını da hatırlatarak, "Bu dalgada yoğun bakıma girenler maalesef çok şanssızlar. Bu dalgada aşısız yol yürümek büyük cesaret işi. O yüzden böyle bir riske girilmemesi lazım. Aşılarımızı tamamlamalıyız. Hatırlatma dozunun vakti gelen, mRNA aşısının üzerinden 6 ay geçenler için de artık hatırlatma zamanı. Bunu ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu.