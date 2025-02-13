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AA

İstanbul'da özel hastanede skandal bir olay yaşandı.

Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. isimli şahıs, özel bir hastaneye sevk edildi.

B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı ancak ameliyat sırasında "fiyat pazarlığı" yaşandı.

Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı.

"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Sözcü'den Uğur Dündar'ın sunduğu Arena'da yayınlanan görüntülere göre; hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerle ilgili olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

"HASTANE DENETİMLERİ DEVAM EDECEK"

Bakanlık, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda bir vatandaşa acil müdahale sırasında "ücret pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı.

Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: