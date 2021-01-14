İstanbul'da sağlık çalışanları korona aşısı olmaya başladı

İstanbul'da ilk aşılar, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulandı.

Türkiye'de sabırsızlıkla beklenen aşılama kampanyası nihayet başladı.

Dün itibarıyla aşı randevu sistemi açılmış, randevular mhrs.gov.tr ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlanmıştı.

Sadece 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına randevu sisteminin açılmasının ardından akşam saatlerinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşı olmasıyla kampanyaya start verilmişti.

İLK AŞILAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA

Bugün aşı uygulaması, aşı dağıtımı yapılan şehirlerde de başladı.

İlk aşılar İstanbul'da yapıldı.

Çin'den alınan CoronaVac aşısı, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulandı.

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NASIL AŞI OLACAĞIM

Aşı olmak için öncelikle sağlık çalışanı veya 65 yaş üstü olmanız gerekiyor. Riskli gruplara öncelik verilecek kampanyada, uygulama kademeli olarak devam edecek.

Sanal ortamda, mhrs.gov.tr ve telefonla ALO 182 üzerinden randevu işlemleri de bu sıralamaya göre yapılacak. Sırası gelmeyen gruplara dahil olanlara sistem zamanı gelmeden açılmayacak.

RANDEVU ALMA

Peki randevu işlemi nasıl yapılıyor?

İlk olarak mhrs.gov.tr'den E-Nabız sistemine giriş yapılıyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra hastane ve aile hekimliği seçeneklerinden birini seçerek "Aşı Randevusu Al" seçeneğine tıklamak gereiyor.

Riskli grupta olmayanlar, bu kısımdan daha ileriye gidemiyor.

Riskli grupta olanlar için açılan yeni pencerede ise saat ve tarih gibi bilgileri doldurup randevu oluşturuluyor.

Randevu saatinde seçilen sağlık kuruluşunda aşı yaptırılıyor. İkinci doz aşı için ise yeni bir randevu almaya gerek yok. İkinci randevu otomatik olarak olarak sistem tarafından oluşturuluyor.