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- İstanbul'da yaşayan 4 yaşındaki Nur'dan koronavirüs tepkisi
İstanbul'da yaşayan 4 yaşındaki Nur'dan koronavirüs tepkisi
Televizyonda gördüğü maskesiz kişilere tepki gösteren 4 yaşındaki Nur'un 'Adamlar dışarıda geziyor' tepkisi, koronavirüs önlemlerine dikkat etmeyenlere örnek oldu.
- İHA
- 08.03.2021 - 09:38
- Güncelleme : 08.03.2021 - 09:57
İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan 15 Temmuz 2016 doğumlu 4 yaşındaki Nur Cennet’in, babası ile “koronavirüs” diyaloğu izleyenleri gülümsetiyor.
Babası ile koronavirüs hakkında sohbet eden Nur Cennet, maskesiz sokakta gezenlere tepki gösterdi.
"ADAMLAR DIŞARDA GEZİYOR, KORONAVİRÜS KAPIYOR"
Televizyonda gördüğü insanları babasına göstererek, “Bak şuna, ellerini yıkamadan koronavirüs geliyor. Hep koronavirüs doluyor. Adamlar dışarıda geziyor. Koronavirüs kapıyor.” diyor.
"MASKE TAKMAMIZ LAZIM"
Nur Cennet, babasının “Ne yapmamız lazım?” diye sorması üzerine, “Maske takmamız lazım.” diye cevap veriyor.
İstanbul'da yaşayan 4 yaşındaki Nur'dan koronavirüs tepkisi VİDEO