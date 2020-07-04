İstanbul’da yaşlı adamın karnından 10 kiloluk tümör çıktı

Karın şişkinliği yaşamaya başlayan ve gaz şikayetiyle gittiği hastanede 3 bebek büyüklüğünde 10 kilogramlık kitlesi çıkan yaşlı adam, 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 8 çocuk, 18 torun sahibi 76 yaşındaki Nizamettin Ergün'ün karnından çıkan kitle herkesi şaşkına çevirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evden dışarı çıkamayan Ergün, karnındaki şişkinliğin nedeninin hareketsizlik olduğunu düşündü.

GAZ ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Kabızlık problemi yaşayan, karnı şişen Nizamettin Ergün, normalleşme süreciyle birlikte gaz şikâyetiyle hastaneye gitti. Yapılan bilgisayarlı tomografi ve MR sonucunda Ergün'ün karnında 10 kilogramlık bir kitle tespit edildi.

10 KİLO AĞIRLIĞINDA KİTLE ÇIKARILDI

Karnın içindeki böbrek, bağırsak gibi organlara zarar verdiği belirlenen kitleden önce parça alınarak biyopsi yapıldı. Ergün, cerrahi işlem gerektiren kitle için hasta ameliyata alındı. Hayati riski bulunan Ergün, 8 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Hastanın karnının içerisinden ayrı ayrı 15, 30 ve 50 santimlik, neredeyse 3 çocuk büyüklüğünde 10 kilo ağırlığında bir kitle çıkartıldı.

ÇOCUKLARI KİLO ALDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Kitle nedeniyle yürürken, otururken hatta yatarken dahi zorlandığını anlatan Nizamettin Ergün, “Hep karnımda gaz şişkinliği var diye düşündüm. Sonrasında da bu sıcak havada üşümeye başladım. Karnım şişiyordu, uyurken yatakta yalnızca sağ tarafıma yatabiliyordum, sol tarafa yatamıyordum. Soğuk bir şey içmem mümkün değildi. Bu sıcakta evde ceket ile oturuyordum. Evden dışarı çıkamadığımdan çocuklarım; 'baba biraz kilo aldın' diyorlardı. 65 yaş üstü olduğumdan dışarı çıkmak da istemedim. O dönem evde kaldıkça tümör hızla büyümüş demek ki. Normalleşme dönemine geçer geçmez çocuklarım beni hastaneye getirdi. Kitleyi görmedim ama çocuklarım büyüklüğünden bahsedince çok şaşırdım. Bir insan karnında bu kadar büyük bir kitleyi nasıl taşır? Ameliyat sonrası o kadar rahatladım ki, önceki halimle kendimi hiç karşılaştıramıyorum. Artık çok iyiyim.” diye konuştu.

“KİTLE BÖBREK VE BAĞIRSAĞIN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ”

Yapılan tetkikler sonrası Nizamettin Ergün'ün ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Turgut İpek, “Kitle o kadar büyüktü ki, böbreği ön tarafa itmiş, bütün bağırsakları almış sol tarafa götürmüştü. Dolayısıyla karın içinde bağırsakların hareket edebileceği bir yer kalmamıştı. Böbreğe öyle bir basmıştı ki, hasta idrar çıkartamayacak duruma gelmişti.” dedi.

“AMELİYAT HAYATİ RİSKLER BARINDIRIYORDU"

Ameliyatın hastanın yaşı ve tümörün büyüklüğü sebebiyle birtakım riskler barındırdığını anlatan İpek, “Ameliyat riskli miydi? Evet, 8 saat süren bir ameliyattan bahsediyoruz. Birinci önceliğimiz geride hiç tümör bırakmadan kitleyi çıkarmaktı. Santim santim ilerlediğimiz bir ameliyat oldu. Eğer bu büyüklükte bir tümör başka organları koparsaydı, ani kanamalara neden olarak hastayı kaybedebilirdik. Çok emniyetli ama uzun süren hem anestezi aşamasını hem de cerrahiyi sıkıntıya sokabilecek zorlukta bir tümörü başarıyla aldık.” değerlendirmesinde bulundu.