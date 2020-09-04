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    İstanbul'un 4'üncü şehir hastanesi yarın Göztepe'de açılıyor

    İstanbul'un 4'üncü şehir hastanesi yarın Göztepe'de açılıyor

    Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı, İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak yarın halkın hizmetine giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açılışa katılması bekleniyor.
    • AA
    • 04.09.2020 - 17:36
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 17:36
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    Türkiye, her alanda olduğu gibi sağlıkta da büyük başarılar ele etmeye devam ediyor.

    Sağlık sektöründe vatandaşa kaliteli hizmet sunmayı ve vatandaşın sağlığını önemseyen Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile şehir hastaneleri projelerini hayata geçirmişti.

    Proje kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete açılan sağlık üsleri, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor.

    Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor.

    ŞEHİR HASTANESİ STATÜSÜNE KAVUŞUYOR

    Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yarın ilk etabı hizmete alınacak yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.

    İstanbul un 4 üncü şehir hastanesi yarın Göztepe de açılıyor #1

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMI İLE AÇILACAK

    Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.

    YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SAĞLIK SİSTEMİ

    Hastane, kentin en önemli sağlık tesislerinden biri olacakGöztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

    İstanbul'un 4'üncü şehir hastanesi yarın Göztepe'de açılıyor VİDEO

    175 POLİKLİNİK ODASI

    İlk etabında toplamda 177 bin 472 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 758 yatak yer alacak.Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verilecek.

    İstanbul un 4 üncü şehir hastanesi yarın Göztepe de açılıyor #2

    DEPREME KARŞI DAYANIKLILIK

    Diğer yandan hastanede depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi.

    Sistem sayesinde deprem anında da operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor. Hastanenin ilk etabında 385 deprem izolatörü yer alıyor.

    İstanbul un 4 üncü şehir hastanesi yarın Göztepe de açılıyor #3

    DİĞER ETAPLARIN DA TAMAMLANMASIYLA KAPASİTE ARTACAK

    İkinci fazının tamamlanmasıyla kapasitesi daha da artacak olan hastanede yatak sayısı 1110'a, ameliyathane solunu 28'e, poliklinik oda sayısı 239'a, yoğum bakım yatak sayısı 144'e, izolatör sayısı 503'e yükselecek. Ayrıca ikinci fazla ile birlikte 38 doğum salonu da hizmete alınacak.

    İstanbul un 4 üncü şehir hastanesi yarın Göztepe de açılıyor #4

    İstanbul un 4 üncü şehir hastanesi yarın Göztepe de açılıyor #5

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