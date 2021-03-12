İşte erkeklere özel buz lazer epilasyon için eksiksiz kılavuzumuz

Pek çok erkek istenmeyen tüyleri almanın gerektirdiği zaman kaybından bıktı, bu yüzden erkekler için buz lazer epilasyon gittikçe daha popüler hale geliyor.

İstenmeyen vücut tüyleri için buz lazer epilasyon yaptırmayı düşünüyorsanız, lazer epilasyon hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nasıl çalıştığını, nasıl hissettirdiğini ve süreçte Quartz Clinique’de neler bekleyebileceğinizi anlatıyoruz.

Erkeklerde Buz Lazer Epilasyon Nasıl Çalışır?

Adından da anlaşılacağı gibi, lazer epilasyon tedavileri, lazer ışığı teknolojisinin kullanılmasını içerir. Buz lazer, kıl köklerini hedef almak için cilde ışık enerjisi darbeleri yayarlar. Kök ve folikül yok edildiğinde saç artık büyüyemez ve sonuç kalıcı kıl azalmasıdır.

Alanın büyüklüğüne bağlı olarak, çoğu hasta en iyi sonuçları görmek için birden fazla buz lazer epilasyon seansına ihtiyaç duyar.

Bunun nedeni tüyler uzadıkça üç farklı aşamadan geçer. Lazer, yalnızca büyüme aşamasında olan saçlar üzerinde etkilidir ve tüyler her zaman farklı aşamalardadır. Buz lazer epilasyonun etkili olabilmesi için tüylerin aktif büyüme aşamasında olması gerekir. Haftalara yayılan birden fazla tedaviyle buz lazer, büyüme aşamasındaki her tüyü yakalayabilir.

Erkeklerde Buz Lazer Epilasyon ile Quartz Clinique’de Vücudun Hangi Bölgeleri Tedavi Edilebilir?

Göz kapakları dışında vücudun herhangi bir yerine buz lazer epilasyon yapılabilir.

Erkekler için lazer epilasyonda en popüler alanlar şunlardır:

Göğüs

Mide

Boyun

Kasık-Genital

Popo

Kaşların arasında

Ancak, bu alanlar erkek lazer epilasyon için en popüler yerler olsa da, tedaviyi bu bölgenizde de yaptırabilirsiniz:

Kulaklar

Burun

Kollar

Bacaklar

Buz Lazer Epilasyon Kalıcı mı?

Herkesin vücudu lazer tedavisine farklı tepki verir. Bazı insanlar kalıcı sonuçlar görürken, diğerleri sadece geçici tüy dökülmesi görüyor. Bunun sebebi hormonlardır.

Tedavi en çok açık tenli ve koyu renk tüylere sahip kişilerde etkili olsa da, buz lazer epilasyonun son teknolojisi olan Soprano Ice Titanyum cihazı ile her cilt ve tüy renginde yüksek oranda kalıcı sonuçlar gözleniyor!

Tedavi seansları tamamlandıktan sonra çoğu kişide kalıcı saç dökülmesi görülür. Bazı hastaların bir veya iki yıl içinde birkaç rötuş seansı için Quartz Clinique’i ziyaret etmesi gerekebilir. İşlemin başarısı, kişiye ve kaç tedaviye sahip olduğuna bağlıdır.

Buz Lazer Epilasyondan Önce Yapılması Gerekenler

Buz lazer epilasyon almaya hazırsanız, sertifikalı ve lisanslı bir profesyonele danışarak başlayın.

İlk konsültasyonunuz sırasında, lazer teknisyeniniz prosedürün neleri içerdiğini açıklayacaktır. Daha sonra alanı inceleyecek ve kaç seansa ihtiyacınız olacağını belirleyecektir.

Gerekli tedavi sayısı, bölgenin büyüklüğüne ve hastanın cilt tipine bağlıdır.

Konsültasyonunuzda sorular sorun, böylece ne bekleyeceğinizi daha iyi bilirsiniz. En sık sorulan sorulardan biri "Acıyor mu?"

İşte iyi haber: Buz lazer epilasyonun buz başlığı etkisi ile acısı minimum düzeydedir.

Konsültasyonunuzda, lazer teknisyeniniz size lazer epilasyon için hazırlanmak adına ne yapmanız gerektiği konusunda talimatlar da verecektir . Bu talimatlar, tedaviden önce alanı tıraş etmeyi ve güneşe maruz kalmaktan kaçınmayı içerir.

Tedaviden Sonra Ne Beklemeli?

Birçok kişi, özellikle tedaviden sonraki ilk birkaç saat içinde bölgede kızarıklık görür.

En etkili sonuçları görmek için güneşten uzak durun. Tedavi edilen bölgede terlememek için bol giysiler giyin ve spor salonuna gitmeyin. Bir seanstan sonraki ilk 48 saat boyunca egzersiz yapmaktan kaçının. 24 saat duş almayın!

Buz Lazer Epilasyonun Erkeklere Faydaları

Lazer epilasyonun en belirgin faydası, bir daha asla tıraş veya ağda yapmamaktır, bu da zamandan, paradan ve utançtan tasarruf sağlayabilir.

Bir başka yararı da, artık batık kıllarla uğraşmak zorunda kalmayacağınızdır. Bu, birçok erkeğin tıraştan sonra batık tüyleri gördüğü kasık, göğüs ve boyundaki ağrılı batık sivilcelerini içerir .

Buz lazer epilasyon daha iyi kokmanıza bile neden olabilir. Daha az tüy, daha az ter demektir; bu da daha iyi bir koku demektir!

Ancak buz lazer epilasyonun% 100 etkili olacağının garantisi yok, yine de yapmaya değer mi?

Çoğu insanın cevabı evet!

Çoğu kişi, tamamen veya önemli ölçüde tüy dökülmesi görür, bu da birkaç tüyünüz kalmış olsa bile daha az sorun anlamına gelir. Ve tıraştan sonra kıl dönmesi veya tıraş bıçağı yanması ile uğraşmak zorunda olanlar için buna değer.

Kurallara uymak, etkili sonuçlar görmek ile cilde gereksiz yere zarar vermek arasındaki fark olabilir.

Bölge ne olursa olsun, nedeni ne olursa olsun, buz lazer epilasyon her geçen gün daha fazla erkeğin yaptığı güvenli ve etkili bir işlemdir. Sadece birkaç 6-8 tedavi ve bazı temel takip bakımı ile her zaman istediğiniz tüysüz vücuda sahip olabilirsiniz!

Özel Quartz Poliklinik

Web Site: https://www.quartzclinique.com/

TEL: +90 212 241 46 24

Facebook :@quartzclinique

Instagram :@quartzclinique

YouTube: Quartz Clinique