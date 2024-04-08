İşte Ramazan Bayramı'nın favori tatlıları Ramazan Bayramı yaklaşırken, bazı favori tatlılar netleşmeye başladı. Bu tatlıların başını ise her zaman olduğu gibi baklava çekiyor.

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Bayram tatlıları genellikle Türk mutfağının zengin tatlı çeşitleriyle doludur.

Bu tatlılar Türkiye'de bayramlarda sıkça tüketilen geleneksel tatlılardan bazılarıdır.

Tabii ki, herkesin tercihi ve bölgesel farklılıkları da göz önünde bulundurarak, farklı bayram tatlıları da bulunabilir.

İşte bayram tatlıları arasında sıkça tercih edilen bazıları:

Baklava:

İnce yufka katları arasına ceviz, fıstık veya fındık konularak yapılan, şerbetle tatlandırılan geleneksel bir tatlıdır.

Şekerpare:

Hamurun şekillendirilip fırınlandıktan sonra şerbetle bulanarak yapılan, badem veya ceviz içiyle süslenen bir tatlıdır.

Kadayıf:

İnce tel tel doğranmış hamurun yağda kızartılması ve ardından şerbetle bulanmasıyla yapılan bir tatlıdır. İçine ceviz veya fıstık konularak da hazırlanabilir.

Lokma:

Mayalı hamurdan küçük parçalar kopartılıp kızartılarak hazırlanan, üzerine şerbet dökülerek servis edilen bir tatlıdır.

Revani:

İçerisinde irmik bulunan, şerbetle ıslatılan ve genellikle üzerine hindistancevizi serpilen bir tatlı çeşididir.

Sütlaç:

Sütlü bir tatlı olan sütlaç, pirinç, şeker ve sütün pişirilmesiyle hazırlanır. Üzerine tarçın serpilerek servis edilir.

Aşure:

Bir çeşit tatlı çorba olan aşure, buğday, nohut, kuru fasulye gibi malzemelerin pişirilmesiyle hazırlanır. Üzerine nar veya ceviz serpilerek servis edilir.

Künefe:

Tel tel kesilmiş kadayıf hamurunun arasına peynir konularak pişirilir ve üzerine şerbet dökülerek servis edilir. Bazı yörelerde farklı iç malzemeleriyle de hazırlanabilir.