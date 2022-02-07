İster mor, ister beyaz: Viral olan 'Lahana Steak' nasıl yapılır? Bu tarif etin yerini kapar...

İster mor, ister beyaz: Viral olan 'Lahana Steak' nasıl yapılır? Bu tarif etin yerini kapar...

Et tadında alternatif olarak tüketebileceğiniz lahana biftek tarihi, son günlerde oldukça popüler. "Lahana Steak" tarifi hem beyaz hem de mor lahana ile yapılabiliyor. Tarifi haberimizde...

2022 yılının popüler yemek tarifleri arasında yerini lahana da aldı.

Beyaz ve mor lahana olmak üzere iki çeşidi de baharatlar ile zengileştirilecek adeta biftek lezzetini aratmayacak bir öğün sunuyor.

"Lahana Steak" tarifi, hem sosyal medyanın gündeminde, hem de başta veganlar olmak üzere sebze ağırlıklı beslenenler için sağlıklı bir alternatif olmasıyla öne çıkıyor.

Dilimlenen lahanaların çeşnilerle buluşturularak fırınlanmasıyla ortaya çıkan lahana bifteği tarifini denemek isteyenler için yazdık...

LAHANA STEAK MALZEMELERİ

1 baş lahana, orta boy (beyaz veya mor)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kaya tuzu

1/2 çay kaşığı karabiber,

Kekik, kimyon , kırmızı pul biber, limon kabuğu rendesi, toz biber,

1 diş sarımsak

TARİFİ

Fırınınızı önceden 180 dereceye ısıtın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıdı koyun ve b

Lahananın dış yapraklarını çıkarın ve her biri yaklaşık 1-1.5 cm kalınlığında tekerlekler halinde kesin ve tepsiye yerleştirin.

Yağ, tuz ve karabiber ile seçtiğiniz baharatları karıştırın. Lahanalara baharatlı yağı sürün.

18-20 dakika veya dış kenarlarının güzelce gevrek olduğunu ve yüzeyin karamelleşmeye başladığını fark edene kadar fırınlayın.

Seçtiğiniz soslarla veya sarımsaklı yoğurtla servis edin ve soğuk veya sıcak salata olarakta tadını çıkartabilirsiniz....