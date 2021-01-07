İsveç şurubu nedir, nasıl kullanılır? İsveç şurubu faydaları nelerdir?

Gıda takviyesi özelliği taşıyan isveç iksiri, hem zayıflamaya hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bitkisel bir karışımdır. Peki İsçev şurubu nasıl tüketilmelidir?

Çok sayıda doğal bitki özlerinden elde edilen isveç şurubu, yüzyıllar öncesinde keşfedilmiş bir karışımdır.

Kullanımı hem dünya genelinde hem de ülkemizde popüler hale gelen İsveç şurubu hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Etkileri bakımından oldukça faydalı sonuçlara yol açan bu doğal karışım çeşitli bitki özlerinin elma sirkesi ile harmanlanması sonucunda elde edilmektedir. Pdeki İsveç şurubu nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?

İSVEÇ ŞURUBU NEDİR?

Sweden Bitter olarak geçen İsveç Şurubu sindirimi ve yağ yakımını destekleyici, zayıflamak isteyen kişiler için özel olarak üretilmiş destekleyici bir üründür.

İsveç Şurubu içerisinde bulundurduğu maddeler sayesinde yağ yakımını hızlandırarak kullanan kişilerin daha hızlı kilo vermesine katkı sağlar.

Formülünde bulunan onlarca bitki özünden dolayı tat olarak acımsı bir aromaya sahiptir. Bu acı tadı ifade edebilmek için Bitter (İsveç Acısı) kelimesi kullanılır. İsveç şurubunun orijinal formülünde %30 oranında tıbbi alkol bulunmaktadır.

Günümüzde, alkol bazlı formülünün yanı sıra su bazlı formülü de hazırlanmaktadır.

İSVEÇ ŞURUBUNDA NELER VAR?

Üretilecek kabın miktarına göre değişen miktar değerleriyle aşağıdaki bitkileri içeriyor:

Balsıra: Ağaç yapraklarında görülmektedir. İnsanda prebiyotik olarak faydalı mikroorganizmalarla çalışır.

Mür Ağacı: İltihap kesici, mikrop savar özellikleri yanında sayısız faydası vardır.

Sarı Sabır: Aloe Vera bitkisinin hem iç hem dış kullanımda etki eden faydalı cinslerinden biridir. Hamile hanımların doktora danışmadan tüketmemesi gerekir. Safra söktürücü, yara iyileştiricidir.

Kafur: Doğal ve taze olması şart olan bu bitki romatizma, zatürre gibi hastalıklara iyi gelen ve beyni zinde tutan özelliklere sahiptir. Harici ve oral kullanılır.

Safran: Özellikle prostat ve kanserli hücrelerde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış en pahalı baharatlardandır.

Tiryak: Enfeksiyonlara karşı direnç kazanmaya yardımcı olur.

Tarçın: Kan şekerindeki denge sağlama ve üst solunum yolları ve zayıflama destekleyicisidir.

Çayır Güzeli: Cinsel güçten dolaşım ve boşaltım sistemlerine kadar çok yönlü ve faydalı etkisi bulunur.

Ravent Kökü: Türkiye’de ışkın türüyle yeşermektedir. Vitamin ve mineral zenginidir. Şifalıdır.

Cedvar: Diş, boğaz, göz ağrılarına birebirdir.

Melek Otu: Kökünün kullanımıyla vücutta duygusal ve akli denge yaratarak ruhsal stresi giderir.

Eğir Kökü: Genel olarak ikinci beyin denilen bağırsak düzenleyicisidir.

Kakule: Böbrek ve İdrar yollarında faydalar sağlar, ödem söktürücüdür.

Besbase: Solunum yolları ve boşaltım şekillerinde faydası vardır.

Gümüş Dikeni Kökü: Ateşli hastalıklarda terleterek koruma sağlar. Çoklu organ zafiyetini kuvvetlendirir.

Centiyane: İştahsızlık, hazımsızlık gibi sorunlarda kullanılır.

İsveç şurubunun içerisinde bu bitkilerin yanında aynı zamanda elma sirkesi de bulunmaktadır. Tamamen bitkisel ve doğal bir içeriğe sahip olduğundan oldukça yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

İSVEÇ ŞURUBU NASIL TÜKETİLİR?

İsveç şurubunun kullanımı oldukça basittir ve gündelik hayatta herhangi bir zahmete yol açmadan kullanılabilir.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Her kullanımda 1 tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli olacaktır.

Kullanılmaya başlandığı günden itibaren yavaş yavaş etkilerini gösteren bu karışım düzenli bir şekilde kullanılmaya devam ettiği zaman kısa süre içersinde hem zayıflama hem de bağışıklık güçlendirme etkisi meydana getirmektedir.

FAYDALARI NELERDİR?