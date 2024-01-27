İzmir Şehir Hastanesi bugün hizmete giriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinden birini daha İzmir'de açacak. Hastanesi Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyor.

ensonhaber.com

Türkiye, dünyaya örnek olan bir sağlık sistemine kavuştu.

Son 20 yılda yapılan atılımlar, sağlık sektöründeki her ihtiyacı giderdi.

Bunların başında ise şehir hastaneleri yer alıyor.

Sağlık alanındaki en önemli reformlardan biri olan şehir hastaneleri, binlerce vatandaşa şifa oluyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına hastanelerle sağlıkta adeta devrime imza atılıyor.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Birçok ilde yapımı tamamlanan hastanelere bugün bir yenisi daha ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastanesini bugün İzmir'de açacak.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirilecek.

Sağlıkta en üst seviye

Bugüne kadar 23 şehir hastanesinin faaliyete geçirilmesiyle, dev bir hizmet verilmiş oldu.

Böylelikle sağlıkta çıta en üst seviyelere çıktı.

Hastanenin özellikleri

2017 yılında yapımına başlanan Bayraklı Şehir Hastanesi 618 bin metrekarelik alana inşa edildi.

Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan sağlık kompleksinin 628 bin metrekare de kapalı alanı mevcut.

536 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 284 yataklı Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, 276 yataklı Genel Hastane, 596 yataklı Genel ve Onkoloji Hastanesi 300 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 2 bin 60 adet tescilli yatak bulunuyor.

5 binin üzerinde sağlık personeli

İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü tek, 32'i ise çift kişilik özelliğe sahip.

Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, bin 600 yatan hastaya hizmet vermesi hedefleniyor.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verilmesi planlanıyor.

Günlük hastaneye giriş yapan sayısının da 75 bin olması öngörülüyor.

Hastanenin diğer özellikleri:

• Bin 301 sismik izolatör

• Bünyesinde 6 ayrı hastane

• 4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşak