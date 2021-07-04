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    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Kentte iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok

    İzmir Valisi Köşger, sosyal medya hesabından 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa iki gündür üst üste koronavirüsten ölüm olmadığını bildirdi.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 01:37
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    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Kentte iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı.

    ''AŞILARIMIZI OLALIM''

    İzmirlileri aşı olmaya davet eden Vali Köşger, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID'ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca, günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357'e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Kentte iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok #1

     

     

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