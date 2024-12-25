İzmir'de fiziki muayenede kanser olduğunu söylendi: Ondan habersiz yumurtalıkları alındı

İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Şahinel, 5 yıl önce çocuk sahibi olmak ve rutin kontrollerini yaptırmak amaçlı eşiyle birlikte bir doktora gitmeye karar verdi.

Önceki eşinden 2 çocuğu olan Şahinel, Buca ilçesindeki özel bir tıp merkezine giderek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı M.İ.'ye muayene oldu.

Ayla Şahinel, doktorun bazı şeylerden şüphelendiğini söylemesi üzerine aynı yerde ultrason çekildi.

"KANSERSİN" DEYİP ERTESİ GÜN AMELİYATA ALDILAR

İddialara göre doktoru, fiziki muayene ve ultrason sonucu Ayla Şahinel'e rahim kanseri olduğunu söyledi.

Bebek sahibi olmak için rutin kontrol yaptırmak isteyen Şahinel'in, doktorun bu söyledikleri karşısında dünyası başına yıkıldı.

Ameliyat olması gerektiği bildirilen talihsiz kadına, hemen bir gün sonraya randevu verildi.

ONDAN HABERSİZ YUMURTALIKLARINI ALDILAR

5 yıl önce 47 yaşında olan Ayla Şahinel, iddialara göre fiziki muayeneyle kanser teşhisi sonrası ameliyat masasına yattı.

3,5 saat boyunca ameliyat edilen talihsiz kadının rahminin bir kısmı, iki yumurtalığı ise habersiz alındı.

YUMURTALIĞININ OLMADIĞNI BAŞKA BİR DOKTORDA ÖĞRENDİ

Ameliyat sonrası kendisine gelen Şahinel, zor günler geçirdi. Ayla Şahinel, bir müddet sonra başka bir doktordan yumurtalıklarının olmadığını duyunca şoka girdi.

Konuyu yargıya taşıyan Ayla Şahinel, yumurtalıklarının habersiz alındığını ve biopsi sonucu bile olmadan kanser olduğunun söylendiğini öne sürdü.

"BENİ RESMEN KESİP BİÇMİŞLER"

Ayla Şahinel, “Benim aslında hiçbir şikayetim yoktu. O dönemde, eşimle birlikte bebek yapmayı planlıyorduk. 17 yıllık arkadaşım, bu doktorun sekreteriydi ve beni o götürdü. 15 dakika içinde, fiziki muayene ve ultrasonla ‘rahim kanserisiniz' denildi. Benim o an basiretim bağlandı; yani bende kanser endişesi oluşturarak, hemen ameliyata ikna ettiler.

Ertesi gün; beni yetkisiz bir ameliyathanede, yoğun bakım olmayan, canlandırma odası bile olmayan bir tıp merkezinin ameliyathanesinde, koyun keser gibi kesip içimdeki sağlam organları aldılar ve aldıktan sonra da bana söylemiyorlar. 2 yıl sonra, başka bir doktorun kontrolüyle iki yumurtalığımın olmadığını öğrendim. 3,5 saat beni resmen bir polikliniğinin ameliyathanesinde kesip biçmişler.

"DÜNYAMI KARARTTILAR"

Bebek sahibi olmak isterken dünyamı kararttılar. Yoğun kanamalı gelen hasta yazılmış ve ben oraya sapasağlam gittim. Beni SGK'ya ayakta tedavi göstermişler. Sistemlerde bile benim bu ameliyatım gözükmüyor. ‘Neden bunu bana yaptınız? 5 bin lira ameliyat parası için neden benim sağlam organlarımı aldığınız?' dediğimde, ‘başka yere gitseydin' diye bir cevapla karşılaştım.

Hem adli hem idari başvurularımız sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma izni verildi. Tıp merkezinden itiraz ettiler ve itirazları da reddedildi” dedi.

"TÜM BEBEK ŞANSIMI YOK ETTİLER"

“Adalet istiyorum” diyen Şahinel, konunun artık yargıda olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: