İzmir'de şans eseri kanser olduğunu öğrenen kadın hastalığı yendi

Kanserden şüphelenen kuzenini götürdüğü hastanede rutin kontrol yaptıran 47 yaşındaki Gökçe Yağcı, meme kanserine yakalandığını öğrendi. Yağcı, hastalığı erken tanı sayesinde atlattı.

İzmir'de yaşayan bankacı Gökçe Yağcı, kanser olduğunu sanıp ağlayan kuzeni Gülsen Yılmaz’ı götürdüğü hastanede, hayatının şokunu yaşadı.

Gülse Yılmaz'ın herhangi bir sağlık problemi çıkmazken, Gökçe Yağcı'ya meme kanseri tanısı konuldu.

ERKEN TANI HAYAT KURTARDI

47 yaşındaki Gökçe Yağcı; ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve akıllı ilaç tedavilerinden sonra hastalığı geride bıraktı.

Gökçe Yağcı, yaşıtı olan kuzeni Gülsen Yılmaz’ın yanında olmak, ona eşlik etmek isterken yaşamını altüst edecek sürecin başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Kuzenim eğer yana yakıla ağlamasıydı, belki üstünde durmaz doktora gitmezdik. Yanında gitmeseydim ihmal ettiğim meme muayenemi yine erteler, çok sonrasında ise acı gerçekle karşı karşıya kalırdım ve iş işten de geçmiş olurdu. Kuzenim benim kurtarıcı meleğim. Onun sayesinde meme kanserim başında yakalandı ve gerekli tedavileri olabildim. Kendimi bu açıdan çok şanslı sayıyorum. Herkes kendi şansını yaratsın ve kanserle ilgili tarama, tetkik yaptırması gerekiyorsa ihmal etmesin, ertelemesin. Birinci evredeydim, tümör çok agresif bir türmüş."

"KONTROLLERİ İHMAL ETMEMELİYİZ"

Kuzen Gülsen Yılmaz da "Gökçe bana kurtarıcım diyor. Şükür ki benim korkularım onun muayene olmasına vesile oldu, erken tanı ve tedavilerle kurtuldu. Hayatlarımız şansa, tesadüflere bırakılmayacak kadar değerli, kontrollerimizi ihmal etmememiz gerek." dedi.