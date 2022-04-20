9 yıl önce pasta yerken 2 santimetrelik mum tutacağı yutan Nuray Lütfiye Kalaycı, 4 saatlik ameliyatla ile sağlığına kavuştu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ikamet eden 1 çocuk annesi Nuray Lütfiye Kalaycı (22), 1 buçuk yıl önce hamile kaldığı süreçte nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerin sonucunda kadının akciğerinde bir sorun tespit edildi.

Doktorun tedavi için gebeliğin sonlandırma önerisi, Kalaycı tarafından kabul edilmedi. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Hikmet Özhan tarafından muayene edilen Kalaycı’nın akciğerine giden soluk borusunda bir cisim olduğu belirlendi.

9 yıllık 2 santimetre büyüklüğünde mumu tutacağı çıkarıldı

AA’nın haberine göre; Kalaycı bebeğini dünyaya getirdikten sonra soluk borusundaki cismin çıkarılması için Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kalaycı’nın soluk borusundan, Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Banu Yoldaş tarafından ameliyatla 2 santimetre büyüklüğünde mum tutacağı çıkarıldı.

9 yıl önce bir yakınının doğum günü kutlaması sırasında pasta yerken mumların konulduğu tutacağı yanlışlıkla yutan ve cismin zaman içinde vücudundan çıktığını zannettiği öğrenildi.

Yoldaş, hastanın 15 gün önce kendisine başvurduğunda yaptığı kontrollerde yabancı cismin hava yolunu tamamen tıkadığını belirlediğini söyledi.

İzmir'de, soluk borusundaki mum tutacağından 9 yıl sonra kurtuldu VİDEO



“Tıkanmış olan hava yolunda ciddi enfeksiyon oluşmuş”

Hastasını acil olarak ameliyata alma kararı verdiğini belirten Yoldaş, şunları kaydetti:

"Hastamızın akciğeri, geçirdiği enfeksiyonlara bağlı göğüs duvarına yapışmıştı. Ameliyatta önce bu yapışıklıkları gidermek zorunda kaldık. Tıkanmış olan hava yolunda ciddi enfeksiyon oluşmuş, sağ akciğerinin orta ve alt parçasının artık işlev görmemesine sebep olmuştu. Pasta mumlarında kullanılan 2 santimetrelik plastik tutacağı 4 saatlik bir ameliyatla hastamızın soluk borusundan çıkardık. Hastamız rahat nefes almaya başladı. Kısa süre sonra taburcu olmasını planlıyoruz."





Ağız yoluyla yutulan cisimlerin soluk borusu ve akciğerde olumsuz sonuçlara neden olabileceğini dile getiren Yoldaş, nefes darlığı yaşayan kişilere mutlaka bir doktora başvurmasını önerdi.

“Ameliyat sonrası kendime geldim”

Nuray Lütfiye Kalaycı da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Yaşadığı bu süreçte kendinden çok bebeği için endişelendiğini anlatan Kalaycı, "Karnımda canımdan bir can vardı, onu bırakmak istemedim, doğurmak istedim. Sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde soluk borumda yabancı bir cismin olduğunu öğrendiğimde mutlu oldum. Ameliyattan sonra rahat şekilde nefes almaya başladım. Son 1 yıldır çok zor nefes alıyordum, ameliyat sonrası kendime geldim." diye konuştu.