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İzmir'de spor salonu hastaneye dönüştürülüyor
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi spor salonu, korona hastaları için yataklı hastaneye dönüştürüldü.
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 09:43
- Güncelleme : 02.12.2020 - 11:21
Koronavirüs salgını her geçen gün ciddiyetini artırıyor.
Son zamanlarda artış gösteren vaka sayıları nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranları da yükselmeye devam ediyor.
İZMİR'DE SPOR SALONU HASTANEYE ÇEVRİLDİ
İhtiyaç nedeniyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi spor salonu, sahra hastanesine dönüştürülmeye başlandı.
Salona çok sayıda hasta yatağı konulurken, uygulanan bu düzenleme kentteki salgında gelinen noktanın ciddiyetini gözler önüne serdi.
İzmir'de spor salonu hastaneye dönüştürülüyor ViDEO