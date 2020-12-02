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    İzmir'de spor salonu hastaneye dönüştürülüyor

    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi spor salonu, korona hastaları için yataklı hastaneye dönüştürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 11:21
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    İzmir'de spor salonu hastaneye dönüştürülüyor

    Koronavirüs salgını her geçen gün ciddiyetini artırıyor.

    Son zamanlarda artış gösteren vaka sayıları nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranları da yükselmeye devam ediyor.

    İZMİR'DE SPOR SALONU HASTANEYE ÇEVRİLDİ

    İhtiyaç nedeniyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi spor salonu, sahra hastanesine dönüştürülmeye başlandı.

    Salona çok sayıda hasta yatağı konulurken, uygulanan bu düzenleme kentteki salgında gelinen noktanın ciddiyetini gözler önüne serdi.

    İzmir'de spor salonu hastaneye dönüştürülüyor ViDEO

    İzmir de spor salonu hastaneye dönüştürülüyor #1

    İzmir de spor salonu hastaneye dönüştürülüyor #2

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