İzmir'de yüzü yanan 6 yaşındaki Dilara'ya, Sağlık Bakanlığı el uzattı

6 aylıkken evde çıkan yangına uykuda yakalanıp yüzü yanan 6 yaşındaki Dilara’ya, Sağlık Bakanlığı el uzattı. Tedavi için Antalya’ya gelen Şencan, “Allah razı olsun Sağlık Bakanlığı'ndan” dedi.

İzmir’de ikamet eden Şencan Ailesi'nin evinde 5 yıl önce çıkan yangına, Dilara Şencan (6) uykuda yakalandı.

Yangında alevler binayı sardı, Dilara komşuların gayreti ile kurtarıldı.

Küçük kızın vücudunun çeşitli yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dilara Şencan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

İHA’nın haberine göre küçük kız, 10 aylık tedavinin ardından yaşama tutundu.

Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Şencan’ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Aile, Akdeniz Üniversitesi’nde birçok başarılı operasyonlara katılan Prof. Dr. Ömer Özkan’a yönlendirildi.

Şencan çifti, bir kez daha dün İzmit’ten yola çıkarak Antalya’ya geldi.

Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan ormanlık alan içerisinde yarın yapılacak olan kontrolü bekleyen anne Altın Şencan, süreç içerisinde mal varlıklarını kaybettiklerini söyledi.

“Neyimiz varsa neyimiz yoksa evimiz gitti her şeyimiz gitti”

Anne Altın Şencan, yaşadıkları süreci şu ifadeler ile anlattı:

“Dilara 6 aylıkken yandı. Yangın sürecinde ben evde yoktum çalışıyordum, eşim de çalışıyordu. Dilara’ya babaannesi bakıyordu. Dilara uyurken sobanın kıvılcımıyla bu şekilde oldu. Üstüne perde damladı. Perdenin maddesi ile öyle yandı. O zamandan bu zamana zaten Dilara 6 yaşında, 6 seneden beri Dilara ile uğraşıyoruz. Neyimiz varsa neyimiz yoksa evimiz gitti her şeyimiz gitti. Daha olsa daha giderdi yani.

“Kızıma vadedebileceğim bir hayatım yok şu anda”

Şu anda iyi bir süreçte değiliz, hem ekonomik açısından hem maddi açısından hem de manevi açıdan. Allah razı olsun Sağlık Bakanlığı’ndan, Sağlık Bakanlığı kızımın ameliyatını karşılıyor ama kızıma vadedebileceğim bir hayatım yok şu anda.

“Devletin sayesiyle, devletin imkanları ile geldik”

Dilaram iyi olsun kızım iyi bir hayat yaşasın bundan başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarım için her şey zaten, şu anda Antalya’dayız Dilara’nın sonucunu bekliyoruz. Hocalarla görüşeceğiz. Şu anda Expander’ini bekliyoruz ameliyat olacak. Arabada kalıyoruz, araba kiraladık devletin sayesiyle, devletin imkanları ile geldik. Zaten şu anda kalacak hiçbir yerimiz yok.





“Evimiz gitti, kredi borçlarımız var”

Gözleri biraz daha açılmaya ve acımaya başladı. Bir de şu kolu biraz daha içine çekti. Anne kolum ağrıyor, gözüm ağrıyor diyor. Bir anne olarak zaten dayanamıyorsun. 8 aydan sonra tekrar bir gidelim hocalarla görüşelim dedik. Evimiz gitti, kredi borçlarımız var. Çektik geri ödeyemedik. Arabalarımız vardı servis araçlarımız vardı, sattık Dilara için. Şu anda hiçbir gelirimiz yok, eşim çıkarsa servis işine çıkıyor. Şu anda Dilara’yı getirdiğimiz için işten de ayrıldı. Evimiz de şu anda kira ama ev sahibine 8 aydan beridir kira ödeyemiyoruz.”