İzmir’deki En İyi Medikal Estetik Uzmanları

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Dr. Osman Baş – Mayasante İzmir

10.03.1962 İzmir doğumlu. İlk , orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılına kadar İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekimlik hizmeti yaptı. Aynı dönemde özel kliniğinde hizmet verdi. 2004 yılında ​ Sağlık Bakanlığı onaylı Medikal Estetik Uygulama Sertifika Programını ve Hipnoz Uygulama Sertifika Programını (Yeditepe Üniversitesi) tamamlamıştır​ . 2004 tarihinden itibaren kendine ait ​ Özel Mayasante Polikliniğinde ​ medikal estetik hekimliği görevini sürdürmektedir. 2016-2018 yıllarında Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik Hekimliği Master programını tamamlamıştır. O yıldan itibaren Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik alanın çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süre içersinde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı eğitim , workshop ve kongreler katıldı. 2017 Tarihinden itibaren Dinamik İp Askı, Ameliyatsız yüz germe uygulamasıyla bilinen Aptos firmasının Uluslararası eğitimcisidir. Ülkemizde akıllı dolgu olarakta bilinen Ellansé dolgularının ulusal eğitim doktorluğunu yürütmektedir. Hali hazırda Medikal Estetik Hekimleri Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Adres : Dr. Mustafa Enver Bey Cd. No:31/A, 35220 Konak/İzmir

Telefon : +90 551 387 00 97

Mail : info@mayasanteizmir.com