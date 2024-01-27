İzmir'e dev hizmet! Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli sağlık komplekslerinden biridir" ifadelerini kullandı.

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Sağlık alanındaki en önemli reformlardan biri olan şehir hastaneleri, binlerce vatandaşa şifa oluyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına hastanelerle sağlıkta adeta devrime imza atılıyor.

Birçok ilde yapımı tamamlanan hastanelere bugün bir yenisi daha ekleniyor.

İzmir Şehir Hastanesi hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastanesini bugün İzmir'de açıyor.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunarak sağlık sistemine değindi.

"Ulaştırma bakanlığımız devreye girdi"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum. Şehir hastanemiz gerçekten güzel İzmirimize yakışır bir eser oldu.



Bu dev hastanenin altyapısı itibariyle buranın yollarıyla alakalı, 'Kim yaptı' diye sorarsınız değil mi? Büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Altyapı olarak yollarını yapmadı. Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. İlk etabı hallettik ama yetmez. Yollarıyla alakalı ikinci etabını yine Ulaştırma Bakanlığımız yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart.

"En yüksek kapasiteli sağlık komplekslerinden biri"

4 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da hizmete açıyoruz. İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım hizmetlerimizin nişanesidir.



Şimdi seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte güzel İzmirimizin güzel insanları Hamza Dağ'ı İzmir'in başına getirecek ve İzmirimizin altyapı çileleri sona erecek. Manisa-İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli biz yaptık, sahilde birçok yolları yaptık. Konak Tüneli'ni yaptık. Gerek merkezi yönetim olarak biz, büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız.

"Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz"

Hiçbir eser üretmeden şehre yük olanlara ibret olmasını istiyoruz. 2002 yılında hükümete gelirken sizlere bir söz vermiştik. Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlığı ekledik. 21 yıl sonra geriye baktığımızda verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

"Ulaşım hatlarını çeşitlendirdik, güçlendirdik"