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    Japon uzmanlara göre plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz

    Japonya'ya pılan araştırmada, koronavirüse karşı birçok kişinin kullandığı plastik siperliklerin neredeyse tamamen etkisiz olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 01:54
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    Japon uzmanlara göre plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz

     

    Japonya’nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde yapılan araştırmada, koronavirüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi.

    SİPERLİKLERE RAĞMEN YAYILIYOR

    Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100'ünin siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı.

    RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.

    Japon uzmanlara göre plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz #1

    Japon uzmanlara göre plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz #2

    "MAALESEF İŞE YARAMIYOR"

    Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura, "Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli" dedi.

    Japon uzmanlara göre plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz #3

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