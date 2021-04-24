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- Japonya, koronavirüs tedavisi için Baricitinib ilacını onayladı
Japonya, koronavirüs tedavisi için Baricitinib ilacını onayladı
- AA
- 24.04.2021 - 09:13
- Güncelleme : 24.04.2021 - 09:36
Koronavirüsle mücadelede Japonya, bir ilaca daha onay verdi.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının koronavirüs tedavisinde kullanılmasını onayladı.
ROMATİZMAL EKLEM İLTİHABI İLACI
Kyodo ajansının haberine göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, bakanlık bünyesindeki uzman sağlık heyet tarafından uygun bulundu.
Firma, ilacın onayı için bakanlığa aralıkta başvuru yapmıştı. Bakanlığın bir ay içerisinde ilacın kullanımını resmen onaylaması bekleniyor.
OKSİJEN TAKVİYESİNE İHTİYAÇ DUYAN HASTALAR İÇİN KULLANILIYOR
"Baricitinib", ABD'de oksijen takviyesine ihtiyaç duyan koronavirüs hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.
Japonya hükümeti, koronavirüs tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.