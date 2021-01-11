Japonya'da koronavirüsün yeni bir türü ortaya çıktı

Japonya'nun başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide koronavirüsün yeni bir türü tespit edildi.

Koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış hali dünyada hızla yayılırken, Japonya'da farklı bir türü daha ortaya çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo’daki Haneda Havalimanı'nda Brezilya çıkışlı 4 yolcuda koronavirüsün yeni türüne rastlandı.

Sağlık Bakanlığı, Brezilya’nın Amazonas eyaletinden gelen ve 2 Ocak’ta Haneda Havalimanı'na inen yolcuların girdikleri karantina sonrası testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Karantinadaki 4 kişiden 40’lı yaşlardaki kişinin nefes güçlüğü çektiği, 30’lu yaşlardaki kadının boğaz ve baş ağrısı yaşadığı, genç bir erkeğin de ateşinin yükseldiği kaydedildi.

KORONAVİRÜSÜN YENİ BİR TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, yolcuların numunelerini inceleyen Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), koronavirüsün yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

CİDDİ SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR VE DAHA BULAŞICI

Açıklamada bu yeni türün "ciddi semptomlar gösterdiği ya da daha bulaşıcı olduğu" yönünde kanıt bulunamadığı kaydedildi.

İNGİLTERE'DEKİNE BENZİYOR

NIID Başkanı Wakita Takaji da bulunan yeni türün, daha önce İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen varyant ile bazı benzerlikler taşıdığını söyledi.