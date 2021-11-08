Jinekomasti’de ameliyat sonrası korse kullanımı ve dren uygulanması işe gitmeyi kolaylaştırır mı?

Jinekomasti yani erkekte meme büyüklüğünün düzeltilmesi ameliyatları nedene yönelik planlanmalıdır.

Jinekomasti yani erkekte meme büyüklüğünün düzeltilmesi ameliyatları nedene yönelik planlanmalıdır. O nedenle ameliyat öncesi muayene kadar özellikle meme ultrasonu yapılması da ameliyat tekniğini belirlemek için gereklidir.

Jinekomasti sebebi memesinde ki yağ dokusu fazlalığına bağlı ise liposuction ile, meme dokusu fazlalığına bağlı ise meme dokusu çıkarılması tekniği ile yapılır.

Bazense hem yağ hem meme doku fazlalığının bir arada olması ile her iki tekniğe yönelik müdahalede yapılabilmektedir.

Jinekomasti ameliyatlarından sonra ister liposuction ile yapılmış olsun isterse de doku çıkarılması ile yapılmış olsun içerideki dokuların birbirine yapışabilmesi için (derinin de göğüs duvarına yapışması) dışarıdan kompresif yani baskı uygulayacak bant şeklinde (iki bantlı göğüs korsesi) jinekomasti korseleri önerilmektedir.

Hastaların Jinekomasti korseleri nerede satılır diye düşünmesine gerek yoktur. Genellikle ameliyatı yapan plastik cerrahi uzmanları hastaya operasyondan hemen sonra temin etmektedirler. Jinekomasti korsesinin nasıl takılması gerektiği ameliyat sonrası yine doktorunuz ve ekibi tarafından size gösterilecektir.

Jinekomasti korseleri ne kadar süre ya da kaç gün takılmalı gibi soruların cevabı standart değildir. Bu süre erkekte meme büyüklüğü ameliyatının ağırlığına (meme dokusu, yağ doku çıkarılma miktarına) ve meme derisinde bolluk var ise deri sarkıklığının toparlanması durumuna bağlıdır.

Ortalama jinekomasti korsesi takma süresi 3 hafta olmakla beraber, ihtiyaca göre 3/6 hafta arasında olarak belirleyebiliriz.

Her ameliyat sonrasında olduğu gibi, işe ya da günlük hayata dönüş süresi jinekomasti ameliyatları sonrasında da en sık merak edilenler arasındadır. Tüm hastalar en kısa sürede ameliyat öncesi döneme dönmek istemektedirler. Jinekomasti ameliyatında yapılan işleme göre bu süre farklılık göstermektedir.

Sadece liposuction yani yağ çekme ile yapılan erkekte meme büyüklüğü tedavisinde işe dönüş çok hızlı olabilmektedir. Genellikle ameliyattan bir gün sonra istirahat yeterli olup 2. Gün işe gidebilmektedirler. Kesi ve doku çıkarılması ile yapılan jinekomasti (erkekte meme büyüklüğü) düzeltilmesi ameliyatlarında ise dokuların toparlanabilmesi için gerekli süre 3 ya da 4 günü bulabilmektedir.

Tabii ki bu sürede korse kullanımı çok önem arz etmektedir. Bahsedildiği gibi jinekomasti korseleri (jinekomasti bantları) dokuların birbirine kaynaşmasında ve dokularda oluşacak olan ödemi baskılamada çok etkilidir. Yaz aylarında bile rahatlıkla jinekomasti korseleri kullanılabilmektedir.

Çok hafif ve önden açılıp kapanan bu korseler sayesinde jinekomasti ameliyatı sonrası işe dönüşler ve iyileşme süreci daha kolay olmaktadır.

“Jinekomasti ameliyatlarından sonra dren takılır mı?” sorusu da hastaların merak ettiği sorulardan bir diğeridir. Dren takılması ile içeride birikebilecek kan ve sıvıların dışarıya atılması sağlanmaktadır. Her jinekomasti düzeltme ameliyatlarından sonra dren yerleştirmeye gerek yoktur.

Tek başına liposuction yapılmasının yeterli olacağı jinekomasti ameliyatlarında dren koymaya pek gerek duyulmamaktadır. Çünkü bu gibi durumda deri altı bölgede kan ve sıvı birikimi daha az olacaktır. Ancak nadir durumlarda dren yerleştirilmesinde fayda vardır.

Özellikle meme dokusunun fazla olmasına bağlı olan meme büyüklüklerinde kesi yapılarak meme içinden meme dokusu çıkarmak zorunda kalınmaktadır ki bu gibi durumlarda müdahale yapılan her iki memeye ayrı ayrı birer dren takılmaktadır. Genellikle de gelen sıvı miktarına göre ameliyattan hemen sonra yani ertesi gün drenler çekilir.

Böylece deri altında birikecek kan ve sıvı dışarı drene edilerek dokuların hızla iyileşmesi sağlamaktadır ve jinekomasti ameliyatları sonrası gerekli durumlarda takılan drenler ile günlük hayata ve iş hayatına dönüş daha kolay ve hızlı olacaktır.

Doç. Dr. Erdem Güven

Rekonstrüktif, Plastik ve Estetik Cerrahi uzmanı

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