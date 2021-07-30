Joe Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, eyalet ve yerel yönetimleri yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolarlık teşvik ödemeye çağırdı.

ABD yönetimi, aşılanma hızını artırmaya yönelik teşvik uygulamalarını sürdürüyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, mart ayında hayata geçen 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi kapsamında, koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle mücadele için eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı hatırlatıldı.

Başkan Joe Biden, tüm eyaletleri yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolarlık teşvik ödemeye çağırdı.

''HER AMERİKALI İÇİN 100 DOLAR''

Hazinenin eyalet ve yerel yönetimleri bireysel aşı teşvikleri sağlamak da dahil aşılama çalışmalarını geliştirmek için söz konusu fonları kullanmaya teşvik ettiği aktarılan açıklamada, "Başkan Biden eyalet, bölge ve yerel yönetimlere aşı oranlarını artırmak, toplulukları korumak ve hayatları kurtarmak için ekstra bir teşvik olarak yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolar ödeme yapmaya çağırıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Hazinenin aşılamayı desteklemek amacıyla fonları etkin kullanabilmeleri için eyalet ve yerel yönetimlere teknik yardım vermeye hazır olduğu vurgulandı.