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    Johnson & Johnson, koronavirüs aşısı üretimini durdurdu

    Şirket, Hollanda'daki tesislerinde üretimi geçici olarak askıya aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 11:29
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    Johnson & Johnson, koronavirüs aşısı üretimini durdurdu

    ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson, koronavirüs aşısı üretimini durdurma kararı aldı.

    Johnson & Johnson'ın ürettiği aşı, tek doz olarak uygulanıyordu.

    ÜRETİMİ GEÇİCİ DURDURMA KARARI

    Hollanda'daki tek üretim fabrikasıyla ilgili durdurma kararının geçici olduğu belirtilirken, aşı üretiminin mart ayında yeniden başlaması bekleniyor.

    New York Times'ın haberine göre, geçen yılın sonlarında alınan durdurma kararının aşı bulunabilirliği üzerinde bir etkisi olup olmadığı belirsiz olsa da Johnson & Johnson'ın tedarikini birkaç yüz milyon doz azaltabileceğine dikkat çekildi.

    Johnson & Johnson, koronavirüs aşısı üretimini durdurdu #1

    KANDA PIHTILAŞMA İDDİALARI

    Söz konusu şirketin aşısı, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

    Johnson & Johnson, geçen yaz 1 milyar dozluk aşı sağlamayı planlıyordu, ancak yaklaşık 400 milyon dozla beklentilerin gerisinde kaldı.


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