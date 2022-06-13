Justin Bieber'in hastalığı: Ramsay Hunt sendromu nedir

Justin Bieber'in yakalandığı Ramsay Hunt sendromu hakkında bilgiler, şarkıcının hayranları tarafından araştırılıyor. Yüz felcinin tıbbi adı olan Ramsay Hunt, bir virüs nedeniyle ortaya çıkıyor.

28 yaşındaki dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurdu.

Yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, bu nedenle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söyleyen şarkıcı, sevenlerini endişelendirdi.

Hayranlarından dua isteyen Bieber'in hastalığı, en çok merak edilenler arasında yer aldı.

Peki, Ramsay Hunt sendromu nasıl bir hastalıktır, neden olur, belirtileri nelerdir?

Ramsay Hunt sendromu nedir

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen yüz felcidir.

Varicella Zoster adlı virürün neden olduğu ve genelde orta yaşlılarda görülen hastalık, kendini şiddetli kulak ağrısıyla belli ediyor.

Virüs, özellikle de yüz sinirlerini etkilediği için Bieber’da da görülen yüz felci gibi semptomlara neden oluyor.

Nadir olarak, virüs büyük beyin arterlerine yayılarak kan damarlarının iltihaplanmasına neden olarak felçle sonuçlanabiliyor.

Belirtileri