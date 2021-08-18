K vitamini, damar tıkanıklığını önlüyor

K vitamini açısından zengin bir diyet izlemek, damarları daraltan bir durum olan ateroskleroz ile ilgili kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini yüzde 34'e kadar azaltabiliyor.

Avustralya merkezli yeni bir araştırmada, 23 yılı aşkın süredir bilgileri toplanan 50 binden fazla kişinin verileri analiz edildi ve K vitamini tüketiminin ateroskleroz ile ilgili kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini ve damarlarda daralmaya veya tıkanmaya neden olan ve kanın akmasını zorlaştıran plak birikimini önleyebileceği ortaya konuldu.

Araştırmada, K vitamini tüketimi ile özellikle periferik arter hastalığı için bu riskin yüzde 34'e kadar azaltılabileceği görüldü.

Gıdalarda iki tür K vitamini bulunmaktadır. Esas olarak yeşil yapraklı sebzelerden ve bitkisel yağlardan gelen K1 vitamini ve et, yumurta ve peynir gibi fermente ürünlerde bulunan K2 vitamini. Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan çalışma, daha yüksek K1 vitamini alımına sahip bireylerin ateroskleroz ile ilişkili kardiyovasküler hastalık nedeniyle hastaneye yatma riskinin yüzde 21 daha az olduğunu gösterdi. K2 vitamini alımının ise hastaneye yatış riskini yüzde 14 oranında azalttığı görüldü.

DAMARLARDA KALSİYUM BİRİKİMİNİ ÖNLÜYOR

Çalışmanın baş yazarı Dr. Nicola Bondonno, "Bulgular, daha fazla K vitamini almanın ateroskleroza ve bunun kardiyovasküler sağlık üzerindeki sonuçlarına karşı korunmada önemli olabileceğini gösteriyor ve mevcut tavsiyelerin üzerindeki K vitamini alımı, ateroskleroz gibi hastalıkların gelişimine karşı daha fazla koruma sağlayabilir.” dedi.

Dr. Bondonno, süreci tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen K vitamininin, vücudun ana damarlarında kalsiyum birikmesine karşı koruma sağlayarak çalıştığını söylüyor.

K VİTAMİNİ AÇISINDN ZENGİN BESİNLER

Günlük ihtiyacınız olan K vitamini miktarı, yaşınıza ve cinsiyetinize göre değişir. Mikrogram (mcg) olarak ifade edilen ortalama günlük miktarlar aşağıdaki gibidir:

6 aya kadar olan bebekler: 2.0 mikrogram

7 ila 12 aylık: 2.5 mikrogram

1 ila 3 yaş: 30 mikrogram

4 ila 8 yaş: 55 mikrogram

9 ila 13 yaş: 60 mikrogram

14 ila 18 yaş: 75 mikrogram

19 yaşından büyük yetişkin erkekler: 120 mikrogram

19 yaşından büyük yetişkin kadınlar: 90 mikrogram

Günlük yeterli alımı sağlamak için tüketilebilecek K vitamini açısından zengin besinler ise şunlardır:

Lahana, 1 bardak: 499 mcg

Ispanak, pişmiş, 1 fincan: 469 mcg

Karahindiba yeşillikleri, 1 bardak: 452 mcg

Kabak, pişmiş, 1 fincan: 408 mcg

Pancar, pişmiş, 1 fincan: 368 mcg

Maydanoz, çeyrek fincan: 260 mcg

Brokoli, pişmiş, yarım fincan: 169 mcg

Kuşburnu, 1 bardak: 166 mcg

Brüksel lahanası, pişmiş, 4 filiz: 118 mcg

Marul, 1 bardak: 103 mcg

Yeşil soğan, çeyrek fincan: 55 mcg

Kuşkonmaz, pişmiş, 6 mızrak: 46 mcg

Kivi: 28 mcg

Yaban mersini, 1 fincan: 22 mcg

Avokado: 42 mcg

Ciğer, 75 gr: 66 mcg

Ton balığı, 75 gr: 33 mcg