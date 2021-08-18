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    K vitamini, damar tıkanıklığını önlüyor

    K vitamini açısından zengin bir diyet izlemek, damarları daraltan bir durum olan ateroskleroz ile ilgili kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini yüzde 34'e kadar azaltabiliyor.
    • Özel İçerik
    • 18.08.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 11:59
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    K vitamini, damar tıkanıklığını önlüyor

    Avustralya merkezli yeni bir araştırmada, 23 yılı aşkın süredir bilgileri toplanan 50 binden fazla kişinin verileri analiz edildi ve K vitamini tüketiminin ateroskleroz ile ilgili kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini ve damarlarda daralmaya veya tıkanmaya neden olan ve kanın akmasını zorlaştıran plak birikimini önleyebileceği ortaya konuldu.

    Araştırmada, K vitamini tüketimi ile özellikle periferik arter hastalığı için bu riskin yüzde 34'e kadar azaltılabileceği görüldü.

    Gıdalarda iki tür K vitamini bulunmaktadır. Esas olarak yeşil yapraklı sebzelerden ve bitkisel yağlardan gelen K1 vitamini ve et, yumurta ve peynir gibi fermente ürünlerde bulunan K2 vitamini. Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan çalışma, daha yüksek K1 vitamini alımına sahip bireylerin ateroskleroz ile ilişkili kardiyovasküler hastalık nedeniyle hastaneye yatma riskinin yüzde 21 daha az olduğunu gösterdi. K2 vitamini alımının ise hastaneye yatış riskini yüzde 14 oranında azalttığı görüldü.

    K vitamini, damar tıkanıklığını önlüyor #1

    DAMARLARDA KALSİYUM BİRİKİMİNİ ÖNLÜYOR

    Çalışmanın baş yazarı Dr. Nicola Bondonno, "Bulgular, daha fazla K vitamini almanın ateroskleroza ve bunun kardiyovasküler sağlık üzerindeki sonuçlarına karşı korunmada önemli olabileceğini gösteriyor ve mevcut tavsiyelerin üzerindeki K vitamini alımı, ateroskleroz gibi hastalıkların gelişimine karşı daha fazla koruma sağlayabilir.” dedi.

    Dr. Bondonno, süreci tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen K vitamininin, vücudun ana damarlarında kalsiyum birikmesine karşı koruma sağlayarak çalıştığını söylüyor.

    K vitamini, damar tıkanıklığını önlüyor #2

    K VİTAMİNİ AÇISINDN ZENGİN BESİNLER

    Günlük ihtiyacınız olan K vitamini miktarı, yaşınıza ve cinsiyetinize göre değişir. Mikrogram (mcg) olarak ifade edilen ortalama günlük miktarlar aşağıdaki gibidir:

    6 aya kadar olan bebekler: 2.0 mikrogram

    7 ila 12 aylık: 2.5 mikrogram

    1 ila 3 yaş: 30 mikrogram

    4 ila 8 yaş: 55 mikrogram

    9 ila 13 yaş: 60 mikrogram

    14 ila 18 yaş: 75 mikrogram

    19 yaşından büyük yetişkin erkekler: 120 mikrogram

    19 yaşından büyük yetişkin kadınlar: 90 mikrogram

    Günlük yeterli alımı sağlamak için tüketilebilecek K vitamini açısından zengin besinler ise şunlardır:

    Lahana, 1 bardak: 499 mcg

    Ispanak, pişmiş, 1 fincan: 469 mcg

    Karahindiba yeşillikleri, 1 bardak: 452 mcg

    Kabak, pişmiş, 1 fincan: 408 mcg

    Pancar, pişmiş, 1 fincan: 368 mcg

    Maydanoz, çeyrek fincan: 260 mcg

    Brokoli, pişmiş, yarım fincan: 169 mcg

    Kuşburnu, 1 bardak: 166 mcg

    Brüksel lahanası, pişmiş, 4 filiz: 118 mcg

    Marul, 1 bardak: 103 mcg

    Yeşil soğan, çeyrek fincan: 55 mcg

    Kuşkonmaz, pişmiş, 6 mızrak: 46 mcg

    Kivi: 28 mcg

    Yaban mersini, 1 fincan: 22 mcg

    Avokado: 42 mcg

    Ciğer, 75 gr: 66 mcg

    Ton balığı, 75 gr: 33 mcg

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