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- K vitamini, damar tıkanıklığını önlüyor
K vitamini, damar tıkanıklığını önlüyor
- Özel İçerik
- 18.08.2021 - 11:47
- Güncelleme : 18.08.2021 - 11:59
Avustralya merkezli yeni bir araştırmada, 23 yılı aşkın süredir bilgileri toplanan 50 binden fazla kişinin verileri analiz edildi ve K vitamini tüketiminin ateroskleroz ile ilgili kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini ve damarlarda daralmaya veya tıkanmaya neden olan ve kanın akmasını zorlaştıran plak birikimini önleyebileceği ortaya konuldu.
Araştırmada, K vitamini tüketimi ile özellikle periferik arter hastalığı için bu riskin yüzde 34'e kadar azaltılabileceği görüldü.
Gıdalarda iki tür K vitamini bulunmaktadır. Esas olarak yeşil yapraklı sebzelerden ve bitkisel yağlardan gelen K1 vitamini ve et, yumurta ve peynir gibi fermente ürünlerde bulunan K2 vitamini. Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan çalışma, daha yüksek K1 vitamini alımına sahip bireylerin ateroskleroz ile ilişkili kardiyovasküler hastalık nedeniyle hastaneye yatma riskinin yüzde 21 daha az olduğunu gösterdi. K2 vitamini alımının ise hastaneye yatış riskini yüzde 14 oranında azalttığı görüldü.
DAMARLARDA KALSİYUM BİRİKİMİNİ ÖNLÜYOR
Çalışmanın baş yazarı Dr. Nicola Bondonno, "Bulgular, daha fazla K vitamini almanın ateroskleroza ve bunun kardiyovasküler sağlık üzerindeki sonuçlarına karşı korunmada önemli olabileceğini gösteriyor ve mevcut tavsiyelerin üzerindeki K vitamini alımı, ateroskleroz gibi hastalıkların gelişimine karşı daha fazla koruma sağlayabilir.” dedi.
Dr. Bondonno, süreci tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen K vitamininin, vücudun ana damarlarında kalsiyum birikmesine karşı koruma sağlayarak çalıştığını söylüyor.
K VİTAMİNİ AÇISINDN ZENGİN BESİNLER
Günlük ihtiyacınız olan K vitamini miktarı, yaşınıza ve cinsiyetinize göre değişir. Mikrogram (mcg) olarak ifade edilen ortalama günlük miktarlar aşağıdaki gibidir:
6 aya kadar olan bebekler: 2.0 mikrogram
7 ila 12 aylık: 2.5 mikrogram
1 ila 3 yaş: 30 mikrogram
4 ila 8 yaş: 55 mikrogram
9 ila 13 yaş: 60 mikrogram
14 ila 18 yaş: 75 mikrogram
19 yaşından büyük yetişkin erkekler: 120 mikrogram
19 yaşından büyük yetişkin kadınlar: 90 mikrogram
Günlük yeterli alımı sağlamak için tüketilebilecek K vitamini açısından zengin besinler ise şunlardır:
Lahana, 1 bardak: 499 mcg
Ispanak, pişmiş, 1 fincan: 469 mcg
Karahindiba yeşillikleri, 1 bardak: 452 mcg
Kabak, pişmiş, 1 fincan: 408 mcg
Pancar, pişmiş, 1 fincan: 368 mcg
Maydanoz, çeyrek fincan: 260 mcg
Brokoli, pişmiş, yarım fincan: 169 mcg
Kuşburnu, 1 bardak: 166 mcg
Brüksel lahanası, pişmiş, 4 filiz: 118 mcg
Marul, 1 bardak: 103 mcg
Yeşil soğan, çeyrek fincan: 55 mcg
Kuşkonmaz, pişmiş, 6 mızrak: 46 mcg
Kivi: 28 mcg
Yaban mersini, 1 fincan: 22 mcg
Avokado: 42 mcg
Ciğer, 75 gr: 66 mcg
Ton balığı, 75 gr: 33 mcg