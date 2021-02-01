K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamini koronavirüse iyi gelir mi? K vitamini eksikliği belirtileri...

K vitamini eksikliğinin koronavirüs hastalarında ani ölüme neden olabileceğini açıkladı. Bu haberin ardından K vitamini nedir, hangi besinlerde bulunur? soruları araştırılmaya başladı.

Bilim dünyası koronavirüs ile savaşmanın en önemli faktörlerinden birisi olan bağışıklık sisteminin önemine dikkat çekmeye devam ediyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin ve minerallerin yeterli miktarla vücuda alınması gerekiyor.

Dünyadaki son gelişmelere göre,Covid-19 ile ölen veya yoğun bakımda tedavi edilen hastaların ıspanak, yumurta ve peynirlerde bulunan K vitaminin eksik olduğu tespit edildi.

Bilim insanları bu sebepten dolayı beslenme değişikliğinin hastalıkla mücadelede iyileşmenin bir parçası olabileceğini umuyor.

Vatandaşlar, K vitamini ile ilgili detayları hızla araştırmaya başladı. Peki K vitamini nedir, hangi besinlerde bulunur? K vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? İşte detaylar..

K VİTAMİNİ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar ve kemikleri güçlendirir. Sık tüketilen yeşil yapraklı sebzelerde bulunduğu için K vitamini eksikliği nadir rastlanan bir durumdur.

Kan yeterince pıhtılanmazsa vücutta kanamalar meydana gelir. Kan kaybı, B12 ve demir eksikliğine sebep olur. B12 ve demir eksikliğinin sonuçları halsizlik, depresyon ve beyin fonksiyonları ile ilgili sorunlar yaşamaktır.

Dolaylı da olsa K vitamininin faydaları arasında halsizliği, depresyonu, beyin fonksiyonlarının gerilemesini engellemek yer alır.

K Vitamini vücutta önemli miktarlarda depolanmaz. Günlük tüketim diye bir miktar yoktur. İnsanda kanama bir nedene bağlı olduğu için istediği an kanama diye bir olay görülmez. K Vitamin ihtiyacı da böyle kanama durumlarında meydana gelir.

K VİTAMİNİ KORONAVİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Son zamanlarda araştırmacılar, kritik derecede hasta koronavirüs hastalarının veya koronavirüsten ölen hastaların, hastalığı daha hafif seyredenlere veya sağlıklı insanlara göre çok daha şiddetli bir K vitamini eksikliğine sahip olduğunu açıkladı.

Koronavirüsün akciğerlerde büyük iltihaplanmaya neden olarak solunumla ilgili elastik liflere zarar verdiği ortaya konuldu.

Buna karşılık, vücut bu lifler için daha koruyucu MGP proteini üretmeye çalışır, ancak bunun için ekstra K vitaminine ihtiyaç duyduğu gözlemlendi. Bu nedenle, K vitamini eksikliği olan biri akciğer komplikasyonları açısından daha fazla risk altındadır uyarısı yapıldı.

Ek olarak, virüs birçok hastada kan pıhtılaşma sorunlarına ve kan pıhtılaşmasına neden olur, bu da diğer şeylerin yanı sıra akciğerlerde sıkışabilir. Bu olaylarda da faktörler, yeterli K vitamini üzerindeki etkilerine bağlı olabilecek bir rol oynar.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

K vitamini eksikliği olan çoğu yetişkinin ciddi bir sağlık sorunu vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Diyabet

Kronik böbrek hastalığı

Kistik fibroz

Çölyak hastalığı gibi sindirim bozuklukları

Tıkalı bir safra kanalı

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

K vitamini eksikliği ile ilişkili bulgular ve belirtiler aşağıdakileri içerebilir :

Kolay morarma

Burun veya dişetlerinden kan sızıntısı

Yaralanmalar, delinmeler, enjeksiyon veya cerrahi girişim bölgelerinden aşırı kanama

Ağır adet kanamaları

Mide-bağırsak yolundan kanama

İdrar ve/veya gaitada kan

Protrombin

K VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER