Kabarma ve kızarıklık yapıyor! Omicron'un belirtileri artıyor....

Kabarma ve kızarıklık yapıyor! Omicron'un belirtileri artıyor....

Ülkemizde de etkisini gösteren omicron varyantının belirtileri her geçen gün artıyor. Son olarak ise deride kabarma ve kızarıklık olarak ortaya çıktı.

Omicron varyantıyla birlikte tüm dünyada vaka sayıları tırmanıyor...

Bilim insanları ise bu varyantın yeni belirtilerini araştırmaya devam ediyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, "'Omicron' varyantı görülen kişilerde diz, dirsek ve ayak bölümlerinde kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık ya da morumsu isilik veya kurdeşen benzeri deri döküntüleri meydana geliyor" dedi.

Benzer problemleri yaşayanlar ise omicron endişesine kapılabiliyor. Peki omicron varyantının belirtileri nelerdir? İşte son detaylar...

ELLERDE MORARMA OLURSA DİKKAT

Kartal, "Deride kabarık, hafif yanmayla kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülüyor" diye konuştu.

"DERİ DÖKÜNTÜSÜ VARSA TEST YAPTIRILMALI"

Prof. Dr. Kartal, Omicron varyantı tespit edilmeden önce deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Enfeksiyonun başlayıp klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde bu bulgular görülebiliyor. Haberci niteliğinde. Bulaş çok önemli. Çocuklarımızda böyle bir bulgu varsa mutlaka test yaptıralım.Tedavi sonrasında bu bulguların hemen geçmediği de raporlanmış" şeklinde konuştu.

OMİCRON BELİRTİLERİ

Omicron varyantında şimdiye kadar tespit edilen en yaygın belirtiler ise şu şekildedir: