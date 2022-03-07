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    Kabe’de, sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı

    Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram’da, sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı. Bakanlık, sosyal mesafe kuralının kaldırıldığını açıkladı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:18
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    Kabe’de, sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız devam ederken, birçok ülkede kısıtlama kuralları gevşetiliyor.

    Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Kabe’de, Mescid-i Haram’da bulunan sosyal mesafe etiketlerinin de kaldırılmasına karar verildi.

    İLK SABAH NAMAZI EDA EDİLDİ

    Müslümanlar, uzun bir sürenin ardından sosyal mesafe kurallarına uymadan sabah namazlarını eda etti.

    Kabe’de, sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı #1

    KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLU

    Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı ancak ibadet edenlerin kapalı alanlarda maske takmasının zorunlu olduğu bildirildi.

    Kabe’de, sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı VİDEO

    Kabe’de, sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı #2

    Kabe’de, sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı #3

    Kabe’de, sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı #4


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