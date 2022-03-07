Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram’da, sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı. Bakanlık, sosyal mesafe kuralının kaldırıldığını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız devam ederken, birçok ülkede kısıtlama kuralları gevşetiliyor.

Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Kabe’de, Mescid-i Haram’da bulunan sosyal mesafe etiketlerinin de kaldırılmasına karar verildi.

İLK SABAH NAMAZI EDA EDİLDİ

Müslümanlar, uzun bir sürenin ardından sosyal mesafe kurallarına uymadan sabah namazlarını eda etti.

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLU

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı ancak ibadet edenlerin kapalı alanlarda maske takmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Kabe’de, sosyal mesafe etiketleri kaldırıldı VİDEO

