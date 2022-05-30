Kabızlığa iyi gelen 20 sağlıklı gıda

Sindirim sisteminde gaza, şişkinliğe ve ağrılara neden olan kabızlık günlük hayatı oldukça zora sokabiliyor. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla kabızlığı kısa sürede iyileştirebilmek mümkün.

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin sıklığının haftada üçün altına düşmesi ile ortaya çıkar. Midede rahatsızlık hissi, kramplar ve şişkinlik görülür. Tuvalete gitmek zor, hatta acı verici hale gelir. Dışkılar sert, yetersiz ve atılımı eksiktir.

Bağırsak geçişi kişiden kişiye göre değişir. Bazı insanlar her sabah bağırsak hareketi gösterirken, bazıları 3 günde bir bağırsak hareketi gösterir. Haftada 3 defadan az dışkılama sıklığı, kabızlık belirtisidir.

Ağırlık ve düzensizlik hissine ek olarak kabızlığın yaygın belirtileri şunlardır:

- Genellikle daha sert veya küçük boyutlu dışkı,

- Zor veya ağrılı tuvalete çıkma,

- Dışkının eksik çıkarılması,

- Şişkinlik ve kramplar,

- Aşırı gaz,

- Karın ağrısı,

- İştahsızlık

Kabızlık nasıl gerçekleşir?

Sindirim sistemi, yiyecekleri enerji ve besinlere dönüştürmek için uyum içinde çalışan karmaşık bir organlar grubudur. Yemekten dışkının boşaltılmasına kadar olan sindirim süreci adım adım şu şekildedir:

1. Sindirim ağızda başlar. Yiyecekler çiğnendikten ve tükürükle karıştırıldıktan sonra yemek borusuna ve ardından mide asidi ve özel enzimlerin proteinleri ve diğer besinleri sindirmeye başladığı mideye doğru ilerler.

- Yiyecek karışımı daha sonra ince bağırsaktan geçer, burada tek moleküllere ayrılır ve besinler kana emilir.

- Sindirimin son aşaması kalın bağırsakta (kolon olarak da adlandırılır) gerçekleşir. Elektrolitler ve su emilir ve artıklar sıkıştırılır ve rektuma taşınır.

- Dışkı daha sonra yeterli hacim tahliye reseptörlerini tetikleyene kadar rektumda saklanır. Rektumdaki atık, aşağı inme refleksini tetikleyemeyecek kadar kuru olduğunda kabızlık meydana gelir. Bu da dışkıyı zorlaştırır çünkü rektumda kalır ve ağrıya, gaza ve şişkinliğe neden olur.

Kabızlık çoğu durumda hafiftir. Herkesin başına gelebilir ve birkaç gün sürebilir ve birkaç hafta sonra tekrarlayabilir. Genellikle diyet, seyahat, stres, egzersiz eksikliği veya hormonal dengesizlik (adet döngüsünün belirli dönemleri veya menopoz gibi) değişikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ancak ara sıra oluşan kabızlık birkaç yaşam tarzı ve beslenme kuralı uygulanarak kolayca tedavi edilebilir.

Kabızlığa karşı en iyi 20 besin

Kabızlık, beslenme müdaheleleriyle ile hafifletilebilir. Taze sebzeler ve baklagiller, sindirimi uyaran lif bakımından zengin gıdalar arasındadır. yeterli lif tüketimi, kabızlığın neden olduğu bağırsak rahatsızlığını hafifletebilir.

İşte kabızlığa iyi gelen 20 besin.

1. Elma

Bir elma, sindirim fonksiyonunu artıran ve kabızlığı önleyen 4 gramdan fazla lif içerir. Ayrıca içerdiği pektin sayesinde doğal müshil olan kabuğu da kabızlığa karşı önerilmektedir.

2. Kuru erik

Kuru erik, porsiyon başına 6 gram lif içerir ve kabızlığa karşı oldukça etkilidir. Özellikle yemeyi sevmiyorsanız, kuru erik suyu içebilirsiniz, aynı etkiye sahiptir.

3. Buğday ekmeği

Tam buğday ekmeği, dışkı hacmini artıran ve düzenli bağırsak geçişine yardımcı olan çözünmez lif ile doludur. Çözünmez lif dşkıya hacim verir ve bağırsak geçişini iyileştirir. kabızlığa karşı önerilen en iyi besinlerden biridir.

4. Kivi

Kivi, birçok sağlık yararına sahip lezzetli yaz meyvelerinden biridir. Sadece bir kivi, sindirim geçişini hızlandıran 2 gramdan fazla lif içerir.

5. Brokoli

Süper gıda olarak adlandırılan brokoli, bağırsak florasını düzenleyen ve sindirime yardımcı olan sülforafan adı verilen bir bitki bileşiği içerir. Bu içerikle kabızlığa karşı oldukça etkilidir.

6. Fasulye

Hemen hemen tüm fasulye türleri kabızlığa karşı çok etkilidir. Neredeyse tüm baklagiller porsiyon başına 7 gram çözünür ve çözünmez lif içerir. Tümü bağırsak geçişini iyileştirir ve kabızlığa karşı etkilidir.

7. Üzüm

Çoğu meyve kabuğu daha fazla lif içerir. Bu aynı zamanda üzümler için de geçerlidir. Bir avuç üzüm iyi miktarda lif almanızı sağlar. Bağırsak geçişini uyarmak ve emilimi artırmak için en etkili gıdalar arasındadırlar.

8. Enginar

Bu yeşil sebze yüksek vitamin ve prebiyotik seviyesi, probiyotikleri besleyen ve sindirimi kolaylaştıran maddeler ile öne çıkmaktadır. Kabızlığa karşı önerilen en iyi gıdalar arasındadır.

9. Zeytinyağı

Zeytinyağı kalp sağlığı ve sindirim sistemi işleyişinde önemli birçok role sahiptir. Sindirimi hızlandıran doğal bir müshildir. Sebzelerinizi taze zeytinyağında pişirin veya salatanızın üzerine dökün. Zeytinyağı kabızlığa karşı hızlı bir çözüm olarak görülmektedir.

10. Kefir

Probiyotikler kabızlığın kontrolü için gereklidir. İyi sindirim ve yiyeceklerin etkili bir şekilde emilmesi için bağırsak florasının dengeli olması gerekir. Bağırsak dengesi de büyük ölçüde probiyotiklerden geçmektedir. Kefir gibi en çok probiyotik içeren ürünler, bağırsak geçişini iyileştirir ve sindirim ritmini düzenler.

11. Lahana turşusu

Lahana turşusu gibi fermente gıdalar, kabızlığı hafifleten ve hatta önleyen sağlıklı probiyotikler bakımından zengindir.

12. Keten tohumu

Keten tohumu, süper besin olarak adlandırılır ve çok zengin bir besin içeriğine sahiptir. Bir yemek kaşığı keten tohumu 3 gram çözünür ve çözünmez lif içerir. Kabızlığı gidermenin yanı sıra, keten tohumu yemeklerden sonra tokluk hissini artırır.

13. Ahududu

Ahududu, çok fazla daha fazla lif içerir. Ayrıca bağırsak geçişini kolaylaştıran çok fazla su içerirler.

14. Armut

Armutlar kabızlığı gidermenin lezzetli ve ferahlatıcı bir yoludur. Kabuklarında yoğunlaşan liflere ek olarak, bazı meyvelerde bulunan doğal bir müshil olan sorbitol sağlarlar.

15. Portakal

Portakal, bağırsak düzenliliğine katkıda bulunan mükemmel ve kullanışlı bir meyvedir. Yüksek lif ve C vitamini içeriği, dışkıyı yumuşatma ve bağırsak geçişini kolaylaştırma etkisine sahiptir. Portakal suyu yerine bütün portakalı yemek daha etkilidir.

16. Hurma

Hurmalar 7 grama kadar lif içeren lezzetli bir tatlı atıştırmalıktır. Müshil etkisi vardır ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olurlar.

17. Badem

Bir avuç badem harika bir atıştırmalıktır. Sindirimi uyaran magnezyuma ek olarak, yüksek düzeyde iyi yağlar, protein ve lif içerirler. Bağırsak geçişini iyileştirmek için harikadırlar.

18. Chia tohumları

Chia tohumları da süper besinler arasındadır. Bir yemek kaşığı chia tohumu 5 gramdan fazla lif içerir. Islatıldıktan sonra tohumlar şişer ve gıda atıklarının hızlı ve verimli bir şekilde atılımını kolaylaştıran jöleye dönüşür.

19. Yeşil yapraklı sebzeler

Kabızlığa karşı ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzelerden oluşan bir salata tüketebilirsiniz. Ispanak, irritabl bağırsak sendromu belirtilerini dahi yatıştırabilen çözünmez lif içerir.

20. İncir

Kabızlıkla savaşmak için incirleri tercih edebilirsiniz. 4 incir 7 gramdan fazla lif içerir ve sadece 200 kaloridir. Taze veya kuru olarak tadını çıkarabilir ve hamur işleri tariflerine ekleyebilirsiniz.