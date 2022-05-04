Kabızlığa iyi geliyor, ishali kesiyor! Günde 1 kez tüketmek yetiyor...

Sağlığa faydalarıyla bilinen karnıyarık otu, özellikle kabızlık ve ishal problemlerinin tedavisinde kullanılıyor. İşte karnıyarık otunun faydalarını ve nasıl tüketileceğini sizler için derledik.

Psyllium olarak da bilinen ''plantago ovata'' bitkisinin tohumlarındab üretilen bir lif türü olan karnıyarık otunun faydaları saymakla bitmiyor.

Antik çağlardan günümüze kadar vücudun genel sağlığını iyileştirmek ve bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan psyllium, sindirim sisteminden kalp ve şeker hastalığına kadar birçok probleme iyi geliyor.

Vücuttaki suyu emme özelliği bulunan karnıyarık otu; kabızlık, ishal, kan basıncı ve kolesterol gibi sağlık sorunlarına da şifa oluyor.

Kilo vermek isteyenler için de oldukça faydalı olan bu ot, doğada siyah ve sarı olmak üzere iki farklı renkte bulunuyor.

Siyah olanı daha çok Akdeniz ile Ortadoğu'da yetişirken sarı rengi İran ve Hindistan bölgelerinde yetişiyor.

Bağırsaklarla birlikte bağışıklık sistemine de önemli etkileri olan bu bitki, dünyanın her yerinde farklı şekillerde tüketiliyor.

Peki pisilyumun faydaları nelerdir? Karnıyarık otu nasıl kullanılır? İşte sizler için eskiden beri müshil etkisi için kullanılan karnıyarık otunun faydalarını derledik.

Karnıyarık otu (Psyllium) faydaları

Sindirim sistemine iyi gelir.

Kalp sağlığını geliştirir.

Bağırsak hareketlerini artırır ve dışkıyı yumuşatarak kabızlığı çözer.

Hemoroid ve anal fissür gibi kabızlığın komplikasyonlarını önleyebilir.

Bağışıklığı güçlendiren ve sindirim sağlığını geliştiren bağırsaktaki probiyotik kolonilerinin çoğalmasını teşvik eder.

Psyllium gibi çözünür lifler, kalp hastalıkları gelişme riskini azaltır.

Kan kolesterolünü ve kan basıncını düşürür.

Gıdaların sindirimini yavaşlatarak kan şekeri ve insülin seviyelerini dengeler.

Tokluk hissi vererek besin alımını azaltır ve bu sayede kilo kontrolüne destek sağlar.

Karnıyarık otu nasıl kullanılır?

1 yemek kaşığı karnıyarık otu tohumunu 1 bardak sıcak suya karıştırıp aç karnına içebilir veya karnıyarık otu tohumundan muhallebi yapabilirsiniz.

1 su bardağı yoğurdu 1 çorba kaşığı öğütülmüş karnıyarık otu tohumu ile karıştırıp en az 2 saat dolapta bekletin.

İstediğiniz herhangi bir taze meyveyi doğrayarak üzerine ilave edin.

Bir avuç ceviz içi ve 1 tatlı kaşığı bal ile zenginleştirerek afiyetle tüketin.

Not: Bu lezzetli tarifin tüketiminden sonra en az 1 su bardağı su içilmesi kabızlık tedavisi için oldukça önemlidir.