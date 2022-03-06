Kabızlığa karşı etkili 8 besin

Hareketsiz bir yaşam tarzı ve kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıkan kabızlık çoğu durumda kronikleşebiliyor. Ancak yeterli ve dengeli bir diyet ile kabızlığı önleyebilmek mümkün.

Her yaşta görülebilen kabızlık özellikle küçük çocuklar, hamile kadınlar ve ileri yaştaki yetişkinlerde ortaya çıkar. Beslenme düzeni ve yaşam tarzı alışkanlıkları dışkı düzenini büyük ölçüde etkiler.

Hızlı tempolu bir yaşam tarzı doğru beslenme için çok fazla fırsat bırakmaz, bu nedenle kabızlık oldukça yaygındır. Düzensiz veya eksik bağırsak hareketlerine kabızlık denir. Dışkı sıklığı bireyseldir, yani normal olarak kabul edilen bir sıklık yoktur ve kişiden kişiye göre değişir. Bu denge bozulursa kişide kısa süreli veya uzun süreli olabilen kabızlık sorunu görülür.

KABIZLIĞA NEDEN OLAN DURUMLAR

Kabızlık düzensiz dışkı anlamına gelir. Yani düzenli ve spontan bağırsak hareketlerinin olmaması, daha fazla kütle birikimi ve tuvalete çıkamamadır. Kabızlık kötü bir yaşam tarzının, kötü beslenmenin, egzersiz eksikliğinin ve genellikle hızlı tempolu bir yaşam tarzının sonucu ortaya çıkar. Çeşitli ilaçlar, diyet takviyeleri ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi de bağırsak boşalmasını daha zor hale getirilebilir.

Çeşitli hastalıklar da hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kabızlığa yol açabilir. Kronik hastalıkları olan ve hareketsiz bir yaşam tarzına sahip ileri yaştaki insanlar kabızlığa karşı özellikle savunmasızdır.

Metabolik bozukluklar tiroid ve bağırsak hastalıkları olan kişilerde ortaya çıkar. Yavaş metabolizma ve tembel bağırsak, agresif müshilleri aşırı dozda alan ve bu nedenle bağırsağı kendi başına çalışamaz hale getiren bir alışkanlık yaratan kişilerde daha yaygındır. Müshilleri çok sık almak bağırsak hareketlerini yavaşlatır, bu nedenle her zaman kısa bir süre için kullanılmalıdır.

KABIZLIĞA KARŞI ETKİLİ BESİNLER

Sindirimi normalleştirmek için öncelikle yeterli ve dengeli bir beslene tarzına sahip olmak gerekir. Öncelikle işlenmiş gıdalar, işlenmiş et ürünleri, tuz ve şeker alımı azaltılmalı ve lif açısından zengin gıdaların alımı artırılmalıdır. En iyi lif kaynakları meyve ve sebzelerdir.

Lif, bağırsak hareketliliğini etkiler. Günde 25 gr kadar lif alımı yeterlidir. Meyve ve sebzelerde bulunan lifler doğal sindirim için en iyi türlerdir. Bunlar ayrıca bağırsak mukozasında bir jel oluşturan ve böylece suyu kendilerine bağlayan peptitler gibi başka bileşikler de içerir. Kabızlıktan şikayetçi herkes için ideal besinlerdir.

Sindirim süreçleri ve bağırsak boşalması su ile sağlanır. Yeterli sıvı alımı bu yüzden çok önemlidir. Su, bağırsak hacmini arttırır ve sindirimi uyarır. Su metabolizmayı hızlandırır ve toksinlerin atılmasını sağlar.

Bunlar haricinde özellikle kabızlığa karşı etkili besinler de vardır.

Chia Tohumu

Sadece 2 yemek kaşığı chia tohumu tüketmek yaklaşık 11 gram lif sağlar ve kabızlığa karşı ilk tercihlerden biridir. Araştırmalar, artan lif alımının dışkıyı yumuşattığını ve bağırsakları temizlediğini gösteriyor.

Yaban Mersini

Yaban mersini harika bir lif kaynağıdır, bu nedenle hafif bir müshil görevi görür. Ayrıca çilek ve ahududu gibi diğer orman meyveleri de kabızlığa karşı etkilidir.

Baklagiller

Fasulye, mercimek, bezelye... Bakalgiller yüksek düzeyde lif içerir, bu nedenle bağırsakları çalışmaya teşvik ederler.

Keten Tohumu

Keten tohumu yağlar (omega 3) ve protein açısından zengindir ve kronik kabızlıkta kullanılabilen bir doğal müshildir.

Baharatlar

Biber, kimyon, tarçın ve zencefil gibi yoğun aromaları olan ve vücudu temizlemeye teşvik eden baharatlar da kabızlığa karşı etkilidir.

Yeşillikler

Marul gibi lif bakımından zengin besinler iyi sindirimin en iyi arkadaşlarından biridir. Yatmadan önce kendinize marul ile bir kase salata hazırlayabilirsiniz.

Kefir

Kefir besinler ve probiyotiklerle doludur. Bu nedenle lif içermemesine rağmen sindirim üzerinde olumlu etkisi vardır. Yoğurt da benzer bir içeriğe sahiptir. İçeriğindeki probiyotiklerle sindirim sağlığına yardımcı olur.

Yeşil Çay

Sağlıklı yeşil çayın faydalarından biri de sindirimi uyarmasıdır. İçerdiği belirli miktarda kafein sayesinde metabolizmayı daha hızlı çalışması için de uyarır.