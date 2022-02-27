Kabızlığa neden olabilecek 5 alışkanlık

Vücudun düzgün çalışması için büyük bir öneme sahip olan sindirim sistemini sağlıklı tutmak, basit yaşam tarzı alışkanlıklarıyla mümkün. İşte sindirimi bozup kabızlığa neden olabilecek alışkanlıklar.

Modern hayatın getirdiği hızlı yaşam tarzları vücudumuzda giderek daha fazla zarar veriyor. Özellikle çok fazla kızarmış yiyecek ve sağlıksız atıştırmalıklar tüketmek ve fiziksel aktivite eksikliği sindirimi etkiler. Ancak çoğu zaman sindirimin tüm vücudun sağlıklı çalışması için ne kadar önemli olduğunu unutuyoruz.

Bu yaşam tarzından dolayı pek çok kişide sağlıklı bağırsak hareketlerinin olmaması anlamına gelen kabızlık yaşanmaktadır. Bu sorunu çözmek veya azaltmak için bazı günlük alışkanlıkları düşünmek ve onları değiştirmeye çalışmak çok önemlidir.

Bu sorunlara yardımcı olabilecek birçok çözüm vardır. Bazıları daha fazla su tüketmek kadar basittir ve bazen daha büyük alışkanlıkları değiştirmeniz gerekir.

İşte kabızlığa neden olabilecek günlük alışkanlıklar.

YETERSİZ SIVI ALIMI

Bu genellikle çok açık bir konudur ancak birçok insan suyun vücuttaki etkisini görmezden gelir. Çok az sıvı alımı kabızlığa neden olabilir. Su, uygun sindirimin anahtarıdır, sindirilen gıdaların bağırsaklarda sorunsuz bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.

Yeniken yiyeceklerde de sıvı bulunur. Taze meyve ve sebzeler gibi su bakımından zengin gıdaları tüketmek de kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Günün çoğunda oturuyorsanız, düzenli egzersiz yapsanız bile sindirim sistemi ideal hareketliliğe sahip olmayabilir. Bilgisayarda geçirilen bir saatten sonra küçük molalar vermeye ve en az beş dakika hareket etmeye çalışın.

Egzersiz, sağlıklı bağırsak boşaltma sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Egzersiz yapıldığında dışkıdan emilen sıvı miktarı azalır, bu da bağırsaklardan geçişi kolaylaştırır. Ayrıca, fiziksel aktivite sırasında kalp atış hızı ve solunumun artmasıyla birlikte bağırsakta daha fazla kasılma olur ve bu, sonraki süreçte yardımcı olur.

YETERSİZ LİF ALIMI

Lif, karbonhidratların sindirilemeyen bir parçasıdır. Tam tahıllar, baklagiller, meyveler ve sebzeler en iyi lif kaynaklarıdır. Bu nedenle bu besinlerin az tüketimi kabızlığa neden olabilir. Lif tüketmek, dışkıyı uygun şekilde büyütmeye yardımcı olur ve bağırsakları güçlendirerek sindirim sisteminin daha verimli hareket etmesini sağlar. Bu sayede kabızlığı önlerken aynı zamanda kabızlık sırasında sorunları hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Ancak lif tüketiminde aşırıya kaçmalıdır. Lif, kabızlığı gidermek için harika bir şey olsa da, lif alımını çok hızlı artırmak da kabızlığa yol açabilir. Bağırsaklar büyük miktarda lif için alışık değilse, lif alımı kademeli olarak artırılmalıdır. Birkaç günde bir lif alımını beş gramdan fazla artırmanız önerilmez.

ALKOL TÜKETMEK

Bira, şarap ve alkollü içecekler de kabızlığa neden olur çünkü hücre çalışmasını bozarak, vücudun susuz kalmasına yol açar. Kabızlıkla ilgili ciddi problemler ortaya çıkabilir. Alkolün güvenli bir dozu yoktur.

STRES

Son araştırmalar, bağırsaklarımız ve beyin arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Stres altında olduğunuzda, vücut bağırsak bozukluklarına neden olan ve kabızlığa yol açabilen temel hayatta kalma işlevlerine odaklanma eğilimine girer. Bunu herkes yaşayabilir, ancak özellikle irritabl bağırsak sendromu olan kişilerde yaygındır.