Kabızlığı anında durduruyor! İşte kabızlık için keten tohumu yağı kullanımı

Keten tohumundan elde edilen bitkisel bir yağ olan keten tohumu yağının kabızlığa karşı müshil etkisi vardır. İşte kabızlığa karşı hızlı bir şekilde etki eden keten tohumu yağının kullanımı.

Bitkisel yağlar, safra salgısını uyararak ve sindirim süreçlerini normalleştirerek kabızlığı durdurur. Keten tohumu yağı da dahil olmak üzere birçok bitkisel yağ, safra çıkışı bozulmuş hastalarda müshil etkisi göstererek kabızlık problemini çözer.

Oniki parmak bağırsağına girdikten sonra keten tohumu yağı kolesistokinin hormonunun üretimini uyarır, bu da karaciğerde safra üretimini artırır. İnce bağırsağa giren safra asitleri, sindirime yardımcı olarak kabızlığı azaltır.

Keten tohumu yağının besin içeriği

Keten tohumları zayıflatıcı, iltihabı önleme ve müshil etkileriyle bilinir. Keten tohumları birçok biyolojik olarak aktif madde içerir.

100 gram keten tohumu yağı bileşimi ve kalori içeriği:

Kalori: 884 kcal

Tüm yağlar: 99,8 gr

Omega 3: 53,4 gr

Omega 6: 12,7 - 14,3 gr

Doymuş yağ asitleri: 9,0 - 9,9 gr

Protein: 0,1 gr

Karbonhidrat: 0 gr

Su: 0,1 gr

Fitosteroller: 689 mg

Keten tohumu yağı, balık yağından sonra en fazla omega 3 içeren besindir. Keten tohumu yağındaki omega 3 yağ asitlerinin yoğunluğu, yüzde 60'a kadar ulaşabilir.

1,9 gr (yarım çay kaşığından az) keten tohumu yağı, insan vücudunun alfalinolenik asit (omega 3 türü) için günlük ihtiyacını tamamen karşılar. Keten tohumu yağından elde edilen omega 3, balık yağından elde edilen omega 3 kadar etkili olmasa da, bir yetişkin günde 1-3 yemek kaşığı alırsa, kabızlığı önlemek de dahil olmak üzere pek çok fayda elde edebilir.

Keten tohumu gibi omega 3 açısından zengin gıdaları yemenin birçok faydası vardır:

- Kalp ritmi normalleşir,

- Tansiyon seviyeleri normale döner,

- Endokrin sistem bezlerinin işleyişi normalleşir,

- Prostat bezinde iltihaplı süreçlerin önlenmesi,

- El ve yüz cildi daha uzun süre genç kalır.

- Metabolizma normalleşir, obezite ve diyabet riski azalır,

- Kandaki kötü kolesterol seviyesi ve kan pıhtılaşması riski azalır,

- Dışkı normalleşir,

- Cilt ve saçın durumu önemli ölçüde iyileşir,

- Damarların durumu daha iyi hale gelir ve beyne kan akışı daha sağlıklı olur,

- Dokular yenilenir ve vücut gençleşir.

Kabızlık için keten tohumu yağı nasıl kullanılır?

Keten tohumu yağının her yemekten önce 1 çay kaşığı aç karnına alınması tavsiye edilir. Bu ürünün günlük normal tüketimi bir yetişkin için 2-3 yemek kaşığıdır.

Yağı minimum dozlarda, yani günde 2-3 çay kaşığı ile kullanmaya başlamak daha iyidir. Özel durumlarda, kişinin keten tohumu yağını saf haliyle tüketemediği durumlarda, yağ asitlerinin yapısını bozan yüksek sıcaklıklardan kaçınarak salata, garnitür ve çorba gibi yemeklere ekleyebilirsiniz.

Keten tohumu yağını meyve suları, yoğurtlar ve fermente süt ürünleri ile de karıştırabilirsiniz. Kabızlık tedavisinde 1 çay kaşığı karıştırılması tavsiye edilir.

Kronik kabızlık için keten tohumu yağının ortalama tedavi süresi 2-3 aydır. Her insanın tepkisi bireyseldir. Çoğu durumda, kronik kabızlığın nedeni diyette düşük lif içeriğidir, yani kötü beslenmedir. Keten tohumu yağı lif içermez, bu nedenle kabızlık durumunda diyeti değiştirmek ve diyet lifi tüketmek gerekir.

İbn Sina'ya göre ilaç olan her şey zehir de olabilir. Aşırı dozda alınırsa veya yanlış saklanırsa keten tohumu yağı sağlığa zararlı olabilir. Yağın bileşenleri pratik olarak vücutta birikmediğinden, aşırı doz nedeniyle toksik etkilerin ortaya çıkması zordur.