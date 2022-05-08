Kabızlığı daha kötü hale getiren 8 yiyecek

Bağırsak hareketliliğinde azalma ile ortaya çıkan ve sancılı bir sürece dönüşebilen kabızlık, genel olarak beslenme yanlışlıklarından kaynaklanır. İşte kabızken asla yenilmemesi gereken 8 yiyecek.

Kabızlık, daha seyrek, normalden daha sert olan dışkının boşaltılmasında zorluktur. Haftada 3'ten az tuvalete çıkıldığında kabızlık durumu ortaya çıkar. Çoğu zaman kabızlık geçicidir. 6 ay veya daha uzun sürdüğünde buna kronik kabızlık denir.

Vakaların çoğunda kabızlık yetersiz beslenme alışkanlıkları, yetersiz sıvı alımı, fiziksel aktivite eksikliği ve bağırsak geçişi veya hareketliliğindeki değişiklikler gibi faktörlerin birleşemesiyle oluşur.

Midede ilk sindirimden sonra besin ince bağırsağa hareket eder. Bu ilerleme sırasında vücut besinlerin çoğunluğunu emer. Sindirilmiş gıda kalıntıları daha sonra dışkıyı oluşturmak için kolona geçer. İnce bağırsak ve kolon yiyecekleri ileriye doğru hareket ettirir. Sindirim sırasında besinlerin parçalanması doğal fermantasyona ve gaz üretimine neden olur. Kabızlık durumunda dışkıyı oluşturan yemek artıkları rektuma doğru olan yolculuğunda ilerlemeden kolonda çok uzun süre kalır. İçerdikleri su kolon tarafından emilir ve dışkı sertleşir. Dışkı kolon ve rektumda toplanır ve geçmesi zor hale gelir.

İşte bu durumu kötüleştiren 8 yiyecek.

Kırmızı et

Lif oranı yüksek ve yağ oranı düşük yiyecekleri seçmek bağırsak hareketlerinin düzenliliği korumanın en iyi yoludur. Kırmızı et lif içermez ve sindirimi zorlaştırır. Kırmızı et yağ bakımından diğer etlerden daha zengindir, sindirimi uzun sürer ve bu nedenle daha fazla kabızlığa neden olabilir. Tavuk, hindi ve balıklar lif içermese de, yağ içerikleri daha düşüktür ve bu da sindirimlerini kolaylaştırır.

Süt ürünleri

Tam yağlı süt, krema ve peynirler de dahil olmak üzere yüksek yağlı süt ürünleri lif içermez ve genellikle kabızlığı daha da kötüleştirir. Süt ürünleri alımınızı sınırlamak ve diyetinize daha fazla kepekli tahıl, sebze ve meyve dahil etmek kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Kabızlığa genellikle gaz ve şişkinlik gibi laktoz intoleransının belirtileri eşlik eder.

İşlenmiş abur cuburlar ve tatlılar

Cipsler, krakerler ve bazı kahvaltı gevrekleri de dahil olmak üzere işlenmiş gıdalar çoğu besinlerinden arındırılır ve kabızlığı uzatabilir. Rafine edilmiş tahıllar yerine kepekli tahılların seçilmesi ve porsiyon başına en az 3 gram lif içeren tam tahıllı ekmek tüketilmesi önerilmektedir. Kabızlık hissediyorsanız, mutlaka tam tahılları tüketin ve özellikle yulaf ezmesini deneyin. Yulaf ezmesi harika bir lif kaynağıdır ve kabızlığın kötüleşmesini önleyebilir.

Tatlılar da vücudunuzun yiyecekleri sindirme yeteneğini tehlikeye atabilir, çünkü içerikleri karbonhidrat ve yağ açısından çok yüksek, lif açısından çok düşüktür. Sindirim problemleri olan insanlar genellikle çikolatanın bağırsak rahatsızlığına neden olduğuna inanırlar, ancak kabızlığa neden olduğunu gösteren bilimsel bir araştırma yoktur. Tatlı bir şey istediğinizde abur cuburlar ve tatlılar yerine ahududu gibi meyveleri tercih edebilirsiniz. Bir avuç kadar ahududu 8 gram lif içerir. Günlük almanız gereken lifi meyvelerden kolayca alabilirsiniz.





Kızarmış yiyecekler

Hamburger gibi kızarmış yiyecekler size çekici gelebilir ancak ancak kabızlığınızı daha da kötüleştirecektir. Kızarmış tavuk veya patates kızartması gibi yağlı herhangi bir şeyin sindirimi daha uzun sürer. 2 günden fazla bir süredir bağırsak hareketiniz olmadıysa, yağsız protein ve bol miktarda meyve ve sebze yiyin.

Yeşil muz

Porsiyon başına yaklaşık 3 gram lif içeren muzlar, bağırsak hareketine yardımcı olabilecek meyveler arasındadır. Ancak, kabızlığa neden olan yiyeceklerin bir parçası da olabilirler. Muzlar olgunlaşmadan önce kabızlığı şiddetlendirebilecek dirençli nişasta içerir. Bu yüzden yemeden önce muzun sarı olduğundan emin olun.

İşlenmiş dondurulmuş gıdalar

İşlenmiş dondurulmuş gıdalar genellikle vücudunuzun uygun bağırsak geçişini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu lif de dahil olmak üzere besinlerden arındırılır. Ayrıca dondurulmuş gıdalar genellikle yapay tatlandırıcılar, koruyucular ve sindirimlerini zorlaştıran kötü yağlar içerir. Yüksek yağlı yiyecekler genellikle lif bakımından düşüktür ve sindirimleri daha uzun sürer. Dondurulmuş gıda alırken işlenmiş veya ultra işlenmiş olmamasına dikkat edin.

Alkol

Susuz kalmak sindirimi yavaşlatır çünkü sindirim için sıvılara ihtiyaç vardır. Alkol dehidrasyona (vücudun susuz kalması) neden olabilir. Alkolün güvenilir bir dozu yoktur ve her miktarda alkol vücuda zararlıdır. Uzmanlar, her gün 8 bardak su içmenizi öneriyor, ancak bu kilonuza, boyunuza ve fiziksel aktivite seviyenize bağlı olarak değişir.

Beyaz ekmek

Beyaz ekmek, kepekli tahıllardan daha az lif içeren işlenmiş bir tahıldır. Kepekli tahıllardaki lif kabızlık riskini düşürür. Kabızlık çekiyorsanız beyaz ekmek yiyerek kendinize yardım etmez, aksine durumu daha da kötüleştirebilirsiniz.