Kabuğuna aldanmayın: İşte benekli muzun faydaları

Muzun en çok yetiştirildiği yerlerden Anamur'daki üreticiler, muzun en tatlı ve olgun halinin üzerine kahverengi benekler düştüğü zaman olduğunu söylüyor. Peki benekli muz yenir mi, faydalı mı?

Aldığınız muzlar beklerken zamanla sarıya dönüşür, ardından da siyah benekler oluşur.

Beneklenen muzun bozulduğunu düşünüp yemeyenler, hatta çöpe atanlarımız bile vardır.

Çoğumuzu tedirgin eden o benekler aslında üreticiler tarafından özellikle tavsiye ediliyor. Muhteşem bir potasyum kaynağı olan muz, benekleriyle daha faydalı.

Muzun üzerindeki kahverengi-siyah lekelerin kanserli hücrelerle savaştığına dair çalışmalar da bulunuyor.

BENEKLİ MUZUN FAYDALARI

Kahverengi benekli yani olgunlaşmış muz, hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi problemlere karşı etkili olan doğal antasitler açısından oldukça zengindir.

DOĞAL ANTİ-DEPRESAN

Muz, triptofan adındaki amino asitler içerir ve bu özelliği ile tam bir anti-depresan etkisine sahiptir. Depresyondan korunmaya yardımcı olan muz, sakinleştirici bir meyvedir ve uykuya dalmaı kolaylaştırır.

KABIZLIĞA ÇARE

İçerdiği lif içeriği ile kahverengi benekli muz, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığa karşı rahatlatıcı bir etkide bulunur.

ENERJİ DEPOSU

Kahverengi benekli muz, azalan enerji seviyesini çok hızlı bir şekilde yükseltebilir. Özellikle, spordan sonra bir adet muz tüketmek hem enerji seviyesini yükseltir, hem de içerdiği potasyum sayesinde kasların gerilmesini önüne geçer. Muzun, fiziksel açıdan dayanıklılığı arttırdığı, pek çok araştırma sonucunda teyit edilmiştir.

KAN HÜCRELERİNİN DOSTU

Muz, demir minerali açısından çok zengin meyvedir. Demir, vücudun beslenmesini ve oksijen dolaşımını sağlayan kırmızı kan hücrelerinin ana bileşenidir. Kahverengi benekli muz, bu sayede kansızlık riskini azaltır.

ADET AĞRISINA ÇÖZÜM

Kahverengi benekli muz, içerdiği B6 vitamini ve potasyum yardımı ile adet ağrılarının giderilmesinde etkili bir gıdadır.

Kahverengi benekli olgunlaşmış muzun sindirimi çok daha kolaydır. Muz ayrıca, mükemmel bir antioksidandır. Kilo verirken tüketilebilecek en güzel gıdalardan biri muzdur.