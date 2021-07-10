Kabus geri döndü! Zika virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte tedavi yöntemleri...

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 14 kişide Zika virüsü tespit edildiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

2016 yılında dünyayı kasıp kavuran ve büyük paniğe neden olan Zika virüsü, Hindistan'da yeniden görüldü.

Kerala Sağlık Bakanı Veena George, ülkesi Hindistan'da ilk kez 28 Haziran Pazartesi günü hamile bir kadında tespit edilen Zika virüsünün 14 kişide daha görüldüğünü belirtti.

Bakan George'un açıklamasının ardından Zika virüsünün bulaşıcı olup olmadığı merak konusu oldu.

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele devam ederken yeni bir virüsün ortaya çıkması vatandaşları endişelendirirken Zika virüsünün belirtileri ve tedavi yöntemleri araştırılmaya başlandı.

Peki Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır? Zika virüsü belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte Zika virüsüne ilişkin detaylar...

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Adını ilk olarak 1947 yılında Uganda'da keşfedildiği Zika Ormanı'ndan alan Zika virüsü, enfekte olmuş sivrisineklerin ısırması ve virüsün bulaştığı insanların birbirine bulaştırması yoluyla yayılmaktadır. İnsanlarda ilk olarak 1954'te Nijerya’da rastlanılmıştır.

Yeni doğan bebeklerde görülen Mikrosefali (küçük kafa) olarak da tanımlanan bu hastalık, ''Aedes aegypti'' cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı Zika virüsü ile yayılmaktadır. Mikrosefali ile doğan bebeklerin kafaları normalden 31.5-32 santimetre daha küçüktür.

ZİKA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşmaktadır.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştır.

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülmektedir.

ZİKA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Zika virüsü; ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler göstermektedir.

ZİKA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalıktan korunmak, bulaşmasını önlemek açısından çok önemlidir. Başta riskli ülkelere seyahat ederken güvenliği sağlayacak uzun kollu giysiler götürmek, bulunduğunuz yerdeki içi su dolu bekleyen kapları boşaltmak ve ayrıca daha çok klimalı ortamlarda bulunmak hastalıktan korunmak için büyük önem taşır.

Sivrisinek ısırmasına karşı koruyucu spreyler, uzun kollu gömlek ve pantolonlar, basit ama etkili korunma yöntemleri arasında yer alır. Virüsün ortaya çıkardığı hastalığa karşı şimdiye kadar herhangi bir aşı ya da ilaç henüz bulunamamıştır.

Sivrisinek ısırmasından korunmak için sadece Sağlık Bakanlığı onaylı sinek kovucuların kullanması önemlidir.