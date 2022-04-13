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Kadayıflı muhallebi tarifi
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 18:30
- Güncelleme : 13.04.2022 - 19:16
İftar sonrası çayın yanında yemek için hafif tatlı arayışınıza bir çözüm önerisi bulduk.
İşte, yapımı pratik olan, tadıyla büyük beğeni toplayan kadayıflı muhallebinin tarifi...
Malzemeler
1 litre süt
1 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket krem şanti
Kıtır kadayıf için;
250 gr kadayıf
2 yemek kaşığı şeker
Üzeri için;
Toz antep fıstığı
Kadayıflı muhallebi tarifi VİDEO
Yapılışı
1.Orta boy tencereye sütü, şekeri, unu ve buğday nişastasını alıp çırparak pişirmeye başlayın.
2.Muhallebi kaynadıktan sonra kıvam almaya başlayıp katılaştığında ocaktan alın ve soğuması için 30 dakika bekletin.
3.Muhallebi soğurken kadayıfı küçük parçaları ayırıp geniş bir tencereye alın ve orta ateşte kavurmaya başlayın.
4.Ardından şekeri kadayıfa ekleyin ve kadayıflar renk değiştirene kadar karıştırarak kavurmaya devam edip ocaktan alın.
5.Soğuyan muhallebiye toz krem şantiyi ilave edip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar 3-4 dakika çırpın.
6.Kare ve düz bir kaba kavurduğunuz kadayıfın yarısını alıp yayın ve üzerine muhallebiyi ilave edip düzleyerek yayın.
7.Kalan kadayıfı muhallebinin üzerine ekleyip yayın ve buzdolabında 4 saat bekletin.
8.Dinlenip iyice soğuyan muhallebiyi dilimleyerek toz antep fıstığı ile birlikte servis edin.
Afiyet olsun...