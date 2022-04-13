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    Kadayıflı muhallebi tarifi

    Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hafif ve tadıyla büyük beğeni toplayan kadayıflı muhallebiyi bir de bizim tarifimizle deneyin…
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 19:16
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    Kadayıflı muhallebi tarifi

    İftar sonrası çayın yanında yemek için hafif tatlı arayışınıza bir çözüm önerisi bulduk.

    İşte, yapımı pratik olan, tadıyla büyük beğeni toplayan kadayıflı muhallebinin tarifi...

    Malzemeler

    1 litre süt

    1 su bardağı şeker

    3 yemek kaşığı un

    3 yemek kaşığı buğday nişastası

    1 paket krem şanti

    Kıtır kadayıf için;

    250 gr kadayıf

    2 yemek kaşığı şeker

    Üzeri için;

    Toz antep fıstığı

    Kadayıflı muhallebi tarifi VİDEO

    Yapılışı

    1.Orta boy tencereye sütü, şekeri, unu ve buğday nişastasını alıp çırparak pişirmeye başlayın.

    2.Muhallebi kaynadıktan sonra kıvam almaya başlayıp katılaştığında ocaktan alın ve soğuması için 30 dakika bekletin.

    3.Muhallebi soğurken kadayıfı küçük parçaları ayırıp geniş bir tencereye alın ve orta ateşte kavurmaya başlayın.

    4.Ardından şekeri kadayıfa ekleyin ve kadayıflar renk değiştirene kadar karıştırarak kavurmaya devam edip ocaktan alın.

    5.Soğuyan muhallebiye toz krem şantiyi ilave edip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar 3-4 dakika çırpın.

    6.Kare ve düz bir kaba kavurduğunuz kadayıfın yarısını alıp yayın ve üzerine muhallebiyi ilave edip düzleyerek yayın.

    7.Kalan kadayıfı muhallebinin üzerine ekleyip yayın ve buzdolabında 4 saat bekletin.

    8.Dinlenip iyice soğuyan muhallebiyi dilimleyerek toz antep fıstığı ile birlikte servis edin.

    Afiyet olsun...

    Kadayıflı muhallebi tarifi #1


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