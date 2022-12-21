Kadınlar bayılıyor: Adem elması nedir, ne işe yarar? İlginç bilgiler!

Erkeklerin gırtlak bölgesinde bir çıkıntı olan "Adem elması" nedir ve ne işe yarar merak ediliyor. Kadınlarda neden olmadığı ise sıklıkla araştırılıyor. İşte Adem elmasının hikayesi...

Adem elması, erkeklerin boğazındaki yumru olarak tanımlanır. Ergenlik döneminde belirginleşmeye başlayarak tam bir yumru halini alan Adem elması, kıkırdaktan oluşur.

Adem elması hormonal bozuluklar hariç kadınlarda pek görülmez. Erkek fizyolojisinde yer bulan Adem elması hakkında rivayetler de vardır.

"Adem elması neden var, ne işe yarar, kadınlarda neden yok, Adem elmasının hikayesi nedir" gibi konu başlıkları araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Peki Adem elması nedir? İşte tüm merak edilen detaylar...

Fizyolojisi

Halk arasında "Adem elması" olarak bilinen çıkıntı, gerçekte "Larinks Tümseği" olarak bilinen anatomik bir yapıdır ve bir kemik çıkıntısından ibarettir.

Adem elması, erkekler ile dişileri birbirinden ayıran, fiziksel farklılıkların belirginleşmesini sağlayan organlardan birisidir.

Görevi

Adem elmasının gırtlaktaki ses kutusunda üretilen sesler üzerinde de etkisi olduğu tespit edilmiştir. Adem elması daha belirgin ve şişkin olan erkeklerin sesi daha derin ve toktur.

Öyle ki, evrimleşmede Adem elmasının sesin güçlü olmasını sağlaması sayesinde cinsel seçilimi de etkilediği düşünülmektedir.

Hikayesi

Adem elması isminin hikayesi ise şöyle anlatılmaktadır;

İbrahimi dinlerin yaratılış mitinde yer alan cennette yaşayan Adem’in yasak elmayı yemeye teşebbüs etmesi, cennetten kovulmasına ve Adem’in boğazına sıkışmış bir elma ile yeryüzüne düşmesine neden olmuştur.